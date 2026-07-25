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13 जिंदगियां लील गई चट्टान, 'कुलदेवी के आशीर्वाद' से बिना खरोंच आए जिंदा बच गए बिकर सिंह!

कुल्लू: मौत के मुंह से वापस आना क्या होता है इस बात को बिकर सिंह से ज्यादा बेहतर और आसान शब्दों में कोई नहीं बता सकता. मौत को बिकर सिंह ने बहुत करीब से देखा. बिकर सिंह और मौत के बीच बस कुछ फीट की दूरी का फासला था.

एक टाटा सूमो कुल्लू से होते हुए लाहौल के उदयपुर जा रही थी. किसी को भी अनहोनी का एहसास नहीं था, क्योंकि सड़क पर सफर करना हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है, लेकिन जैसे ही ये टाटा सूमो (HP-01M-2210) संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तींदी सड़क पर कडू नाला के पास पहुंची ही थी कि अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिरने लगीं. वाहन पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया. गाड़ी में बैठे हुए 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन बिकर सिंह की जान बच गई. इसी भयावह हादसे के बाद वो अभी भी सामान्य नहीं है.

टाटा सूमों पर गिरी चट्टान (ETV Bharat)

बस एक फैसला और बच गई जान

40 वर्षीय बिकर सिंह चंबा जिले के पांगी उपमंडल के रहने वाले हैं. उनकी किलाड़ में कपड़ों की छोटी सी दुकान है. इसी दुकान का सामान लाने वो कुल्लू तक गए थे. उन्होंने बताया कि 'हम संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तींदी सड़क से होते हुए पांगी के लिए निकले. बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन इस मार्ग को बना रही है. सड़क के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी. गुरुवार को गाड़ियों को लाहौल के तींदी में ही रोक दिया गया. हमने तिंदी में रात गुजारी. इस दौरान शुक्रवार सुबह हम तिंदी से निकले. मैं गाड़ी में बैठा था. दूसरी ओर से सामने से आनी वाली गाड़ियों को निकाला जा रहा था. हमारी ओर से निकलने वाली गाड़ियां खड़ी हुई थी. इसी बीच सड़क पर गिरे पत्थरों के कारण सभी यात्री गाड़ी से उतरकर रास्ता साफ करने में जुट गए. मैंने भी अन्य यात्रियों के साथ मिलकर सड़क से पत्थर हटाने में सहयोग दिया, जब रास्ता साफ हो गया तो सभी यात्री दोबारा गाड़ी में बैठ गए, लेकिन मुझे आशंका थी कि आगे भी सड़क पर और भी पत्थर गिरे हो सकते हैं. इसी सोच के साथ मैं गाड़ी में बैठने के बजाय पैदल ही आगे सड़क पर निकलने का फैसला किया, ताकि रास्ते के पत्थरों को हटा सकूं गया.' बस उनका यही एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच ढाल बन गया.