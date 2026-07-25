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13 जिंदगियां लील गई चट्टान, 'कुलदेवी के आशीर्वाद' से बिना खरोंच आए जिंदा बच गए बिकर सिंह!

कडूनाला हादसे में एक चट्टान ने 13 लोगों की जान ले ली. इस खौफनाक मंजर के बीच इकलौते बचे बिकर सिंह ने बताई अपनी आपबीती.

13 लोगों में से जिंदा बचे बिकर सिंह
13 लोगों में से जिंदा बचे बिकर सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:52 PM IST

5 Min Read
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कुल्लू: मौत के मुंह से वापस आना क्या होता है इस बात को बिकर सिंह से ज्यादा बेहतर और आसान शब्दों में कोई नहीं बता सकता. मौत को बिकर सिंह ने बहुत करीब से देखा. बिकर सिंह और मौत के बीच बस कुछ फीट की दूरी का फासला था.

एक टाटा सूमो कुल्लू से होते हुए लाहौल के उदयपुर जा रही थी. किसी को भी अनहोनी का एहसास नहीं था, क्योंकि सड़क पर सफर करना हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है, लेकिन जैसे ही ये टाटा सूमो (HP-01M-2210) संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तींदी सड़क पर कडू नाला के पास पहुंची ही थी कि अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिरने लगीं. वाहन पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया. गाड़ी में बैठे हुए 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन बिकर सिंह की जान बच गई. इसी भयावह हादसे के बाद वो अभी भी सामान्य नहीं है.

टाटा सूमों पर गिरी चट्टान
टाटा सूमों पर गिरी चट्टान (ETV Bharat)

बस एक फैसला और बच गई जान

40 वर्षीय बिकर सिंह चंबा जिले के पांगी उपमंडल के रहने वाले हैं. उनकी किलाड़ में कपड़ों की छोटी सी दुकान है. इसी दुकान का सामान लाने वो कुल्लू तक गए थे. उन्होंने बताया कि 'हम संसारीनाला-किलाड़-थिरोट-तींदी सड़क से होते हुए पांगी के लिए निकले. बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन इस मार्ग को बना रही है. सड़क के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी. गुरुवार को गाड़ियों को लाहौल के तींदी में ही रोक दिया गया. हमने तिंदी में रात गुजारी. इस दौरान शुक्रवार सुबह हम तिंदी से निकले. मैं गाड़ी में बैठा था. दूसरी ओर से सामने से आनी वाली गाड़ियों को निकाला जा रहा था. हमारी ओर से निकलने वाली गाड़ियां खड़ी हुई थी. इसी बीच सड़क पर गिरे पत्थरों के कारण सभी यात्री गाड़ी से उतरकर रास्ता साफ करने में जुट गए. मैंने भी अन्य यात्रियों के साथ मिलकर सड़क से पत्थर हटाने में सहयोग दिया, जब रास्ता साफ हो गया तो सभी यात्री दोबारा गाड़ी में बैठ गए, लेकिन मुझे आशंका थी कि आगे भी सड़क पर और भी पत्थर गिरे हो सकते हैं. इसी सोच के साथ मैं गाड़ी में बैठने के बजाय पैदल ही आगे सड़क पर निकलने का फैसला किया, ताकि रास्ते के पत्थरों को हटा सकूं गया.' बस उनका यही एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच ढाल बन गया.

जैसे ही बिकर सिंह सड़क पर आगे निकले इसी बीच कुछ ऐसा घटा, जिसने सब कुछ बदल दिया. बिकर सिंह ने बताया कि अचानक मेरे पीछे एक जोर की आवाज आई और कुछ लोगों ने कहा कि चट्टान गिरी और सूमो दब गई है. उसके बाद मैंने एक ही बार पीछे देखा और वो दृश्य में कभी भूल नहीं पाऊंगा. पहाड़ से एक विशाल चट्टान का टुकड़ा सीधे गाड़ी के ऊपर आ गिरा था उसमें सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मैं थर-थर कांप रहा था. मंजर मेरे लिए देखना मुश्किल था. मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था. मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. आंखों के आगे अंधेरा था. मैं जिंदा हूं ये बात समझने के लिए मुझे कुछ मिनट लगे, क्योंकि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और शरीर सुन हो चुका था. शरीर से एकदम पसीना आना शुरू हो गया था.

13 लोगों की हुई मौत
13 लोगों की हुई मौत (ETV Bharat)

'कुलदेवी ने बचाई जान'

बिकर सिंह ने बताया कि 'जैसे ही मैं सामान्य हुआ इसके बाद मैं किलाड़ की तरफ को दौड़ा, लेकिन मेरे कदम उठ नहीं पा रहे थे. सांस फूल रही थी और मुंह सूख रहा था. मेरे सामने अपनी बच्चियों, पत्नी और मां का चेहरा घूम रहा था. अपने साथी यात्रियों का ध्यान आ रहा था. मैं किसी तरह घर पहुंचा. जहां पर माता भाग देई, पत्नी पुष्पा और 11 एवं 9 वर्ष की बेटियों सविता और अंजलि ने आंसुओं के साथ मेरा स्वागत किया. इस हादसे से आहत बिकर सिंह का कहना है कि इतने बड़े हादसे से मेरा सुरक्षित बच निकलना केवल संयोग नहीं. बल्कि उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद है. अब जीवनदान मिलने के बाद सबसे पहले अपनी कुलदेवी के दरबार में माथा टेककर माता रानी का आभार व्यक्त करुंगा.'

हादसे में अकेले बचे बिकर सिंह
हादसे में अकेले बचे बिकर सिंह (ETV Bharat)

मृतकों की सूची

  • बीर सिंह, निवासी घीसाल, डाकघर साच, तहसील पांगी, जिला चंबा
  • बीर सिंह, निवासी, शून्न, तहसील पांगी, जिला चंबा
  • बुद्धि सिंह, निवासी साच, जिला चंबा
  • कमला कुमारी, पत्नी बुद्धि सिंह, निवासी साच, जिला चंबा
  • अनिल कुमार, निवासी साच,जिला चंबा
  • रेखा, पुत्री महेंद्र कुमार, निवासी हिलोल, पांगी, जिला चंबा
  • सौरभ सिंह, निवासी हसेल, तहसील पांगी, जिला चंबा
  • अंजना, पुत्री चैन सिंह, निवासी सत्ती, तहसील पांगी, जिला चंबा
  • सोनम आगमों, निवासी छालिंग, उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति
  • आरु (उम्र 6 महीना), पुत्र छेरिंग दोरजे, निवासी छालिंग, उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति
  • संजय कुमार, निवासी कुमार, पांगी, जिला चंबा
  • मंगल चंद, पुत्र सुखदेव, निवासी पांगी, जिला चंबा
  • इंद्र सिंह, पुत्र दुनी चंद, निवासी पांगी, जिला चंबा

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