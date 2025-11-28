कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी, रांची के अस्पताल में भर्ती

कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी, रांची के अस्पताल में भर्ती
वरिष्ठ BJP नेता कड़िया मुंडा को सांस लेने में दिक्कत होने पर रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
Published : November 28, 2025 at 1:15 PM IST
खूंटीः लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कड़िया मुंडा को पूर्व में भी सांस लेने में तकलीफ हुई थी. जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे.
भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल स्वस्थ हैं और बातचीत कर रहे हैं. परिजनों के अनुसार कड़िया मुंडा को ठंड लगने के कारण सांस लेने में परेशानी हुई थी. फिलहाल उन्हें आईसीयू में पर्यवेक्षण में रखा गया है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य की जानकारी ली
कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दिल्ली तक पहुंची, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली. उन्होंने कड़िया मुंडा से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली.
परिजन और समर्थकों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की
कड़िया मुंडा के पुत्र अमर मुंडा ने बताया कि गुरुवार सुबह ठंड बढ़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अमर ने बताया कि वह आम लोगों की तरह ही सामान्य गाड़ी से बैठकर अस्पताल पहुंचे. अब डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत बेहतर है. परिजन और समर्थकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. कड़िया मुंडा के पुत्र ने बताया कि अर्जुन मुंडा सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने पिताजी का हाल चाल जाना.
ये भी पढ़ें:
झारखंड राज्य के 25 साल! सुनें, राज्य की कहानी वरीय नेता कड़िया मुंडा की जुबानी
पद्म भूषण कड़िया मुंडा को एयर एंबुलेंस से भेजा गया दिल्ली एम्स, पिछले 10 दिनों से रांची में करा रहे थे इलाज
सच हुई कड़िया मुंडा की कही बात, पहले ही कहा था भाई प्रेम के कारण होगी हार