कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी, रांची के अस्पताल में भर्ती

खूंटीः लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कड़िया मुंडा को पूर्व में भी सांस लेने में तकलीफ हुई थी. जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे.

भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल स्वस्थ हैं और बातचीत कर रहे हैं. परिजनों के अनुसार कड़िया मुंडा को ठंड लगने के कारण सांस लेने में परेशानी हुई थी. फिलहाल उन्हें आईसीयू में पर्यवेक्षण में रखा गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य की जानकारी ली

कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दिल्ली तक पहुंची, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली. उन्होंने कड़िया मुंडा से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली.

परिजन और समर्थकों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की