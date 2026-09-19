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कच्चापाल वाटरफॉल: गुमनामी के साए से लेकर पर्यटन के नक्शे में पहचान बनाता अबूझमाड़ का जलप्रपात

नक्सलमुक्त अबूझमाड़ में खुल रही खूबसूरती की नई राह, कच्चापाल जलप्रपात बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

KACHHAPAL WATERFALL ABUJHMAD
गुमनामी के साए से लेकर पर्यटन के नक्शे में पहचान बनाता अबूझमाड़ का जलप्रपात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 6:38 PM IST

6 Min Read
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नारायणपुर: बस्तर में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो अब तक अनएक्सप्लोर या गुमनामी में थे. खासकर अबूझमाड़ जो नक्सलवाद के प्रभाव के चलते लंबे समय तक बाहरी दुनिया लगभग कटा ही रहा. लेकिन प्रकृति की गोद में बसे इस अबूझमाड़ में खूबसूरत प्राकृतिक नजारों की भी कोई कमी नहीं है. ऐसी ही एक जगह है कच्चापाल जलप्रपात. जिसकी प्राकृतिक सुंदरता लंबे समय तक नक्सलवाद के साए में छिपी रही. लेकिन अब ये वाटरफॉल ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के पर्यटन नक्शे में पहचान बनाने को तैयार है, देखिए ये खास रिपोर्ट-

नक्सलमुक्त अबूझमाड़ का कच्चापाल जलप्रपात बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलवाद के साए में गुम थी कच्चापाल की पहचान

कच्चापाल जलप्रपात अबूझमाड़ के ग्राम कच्चापाल में मौजूद है. प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत होने के बावजूद लंबे समय तक यह स्थान आम लोगों की पहुंच से लगभग दूर रहा. नक्सलवाद के प्रभाव के कारण स्थानीय निवासियों के अलावा बाहरी लोगों का इस इलाके में आना-जाना आसान नहीं था. ऐसे में जलप्रपात की खूबसूरती आसपास के लोगों तक ही सीमित रह गई थी. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसकी पहचान व्यापक स्तर पर नहीं बन पाई. लेकिन बीते कुछ समय में क्षेत्र के हालात बदले हैं. नक्सल गतिविधियों में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद अब लोगों की आवाजाही बढ़ी है. इसका सीधा असर कच्चापाल जलप्रपात पर भी देखने को मिल रहा है.

KACHHAPAL WATERFALL ABUJHMAD
कच्चापाल वाटरफॉल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसून में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़

मानसून के दौरान कच्चापाल जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर नजर आता है. पहाड़ियों और जंगलों के बीच बहता पानी, ऊंचाई से गिरती जलधारा और आसपास का प्राकृतिक वातावरण यहां आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है. पिछले करीब एक वर्ष में खासकर मानसून के दौरान यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. नारायणपुर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूरदराज से भी लोग इस प्राकृतिक स्थल को देखने पहुंच रहे हैं. कई लोग यहां प्रकृति का आनंद लेने के साथ-साथ फोटो और वीडियो बना रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार भी पहुंच रहे

पहले नक्सलवाद के कारण इस क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही को लेकर भय का माहौल रहता था. जलप्रपात जैसी प्राकृतिक जगहों तक पहुंचना भी आसान नहीं था. अब सड़क और पहुंच मार्ग को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. वहीं कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार भी अबूझमाड़ के इस नए पर्यटन स्थल को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं.

इस साल पहली बार कच्चापाल जलप्रपात देखने आया हूं. पहले नक्सलवाद के कारण यहां तक आना संभव नहीं था और मन में सुरक्षा को लेकर डर बना रहता था. अब जलप्रपात की खूबसूरती देखकर उत्साहित हूं- मनीष ध्रुव, नारायणपुर

Kachhapal waterfall abujhmad
कच्चापाल जलप्रपात बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा का रखें ध्यान

स्थानीय लोगों ने भी यहां आकर प्रकृति के बीच समय बिताने की अपील की है. हालांकि उनका कहना है कि जलप्रपात के आसपास तैराकी वही करें जिन्हें अच्छे से तैरना आता हो, क्योंकि जलप्रपात जैसे प्राकृतिक स्थलों पर पानी की गहराई, बहाव और चट्टानों की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में बिना सुरक्षा के पानी में उतरना जोखिम भरा हो सकता है. पर्यटकों को उत्साह में अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए.

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नक्सलमुक्त अबूझमाड़ में खुल रही खूबसूरती की नई राह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर से पहुंचे पत्रकार ने बताई बदलते बस्तर की तस्वीर

कच्चापाल जलप्रपात पहुंचे रायपुर के पत्रकार संदीप शुक्ला ने बस्तर की बदलती तस्वीर पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पहले बस्तर का नाम सामने आते ही नक्सलवाद, हिंसा और बम-बारूद की खबरें चर्चा में रहती थीं. बस्तर को लंबे समय तक नकारात्मक पहचान का सामना करना पड़ा. लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं. अब कच्चापाल जलप्रपात की प्रसिद्धि में भी बढ़ोतरी हुई है और यहां तक पहुंचने वाले रास्तों में पहले की तुलना में काफी बदलाव दिखाई देता है.

जिस क्षेत्र तक पहुंचना पहले मुश्किल था, वहां अब सड़क सुविधा में सुधार हुआ है, अनएक्सप्लोर बस्तर का सबसे अच्छा उदाहरण ये कच्चापाल जलप्रपात है.- संदीप शुक्ला, पत्रकार

पर्यटन बढ़ा तो रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी

अबूझमाड़ में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर भी स्थानीय स्तर पर उम्मीदें बढ़ी हैं. कच्चापाल जैसे प्राकृतिक स्थल यदि व्यवस्थित तरीके से पर्यटन मानचित्र पर आते हैं तो इसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं को मिल सकता है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर होम-स्टे, स्थानीय भोजन, गाइड सेवा, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों के अवसर विकसित हो सकते हैं. इससे पर्यटन केवल प्राकृतिक खूबसूरती देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी अवसर पैदा कर सकता है. हालांकि इसके लिए पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सुरक्षा व्यवस्था पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी होगा.

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डस्टबीन भी है यहां इको-फ्रेंडली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डस्टबीन भी है यहां इको-फ्रेंडली

कच्चापाल जलप्रपात में एक और सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली. पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच स्थानीय ग्रामीणों ने इस प्राकृतिक स्थल को साफ रखने की पहल की है. ग्रामीणों ने यहां बांस की लकड़ियों से इको-फ्रेंडली डस्टबिन तैयार किए हैं. खास बात यह है कि इन डस्टबिन के निर्माण में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है. यह पहल पर्यटकों को भी संदेश देती है कि प्राकृतिक स्थलों की खूबसूरती केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी सभी की है. रायपुर से पहुंचे पत्रकार संदीप शुक्ला ने भी पर्यटकों से अपील की कि वे जलप्रपात और आसपास के जंगलों में कचरा न फैलाएं. उनका सुझाव है कि पर्यटक अपने साथ एक खाली पॉलीथिन रखें और जो कचरा पैदा हो, उसे वापस अपने साथ लेकर जाएं.

अबूझमाड़ की पहचान सिर्फ संघर्ष की कहानियों तक सीमित नहीं है. यहां जंगल हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं और प्रकृति की ऐसी अनगिनत खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो अब धीरे-धीरे दुनिया के सामने आ रही हैं. कच्चापाल जलप्रपात इसी बदलते अबूझमाड़ की एक खूबसूरत तस्वीर है.

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