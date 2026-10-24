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बस्तर दशहरा: 'काछनदेवी' के रूप में दूसरी कन्या को राष्ट्रपति से मिलाने पर पनका समाज में आक्रोश, अगले साल बहिष्कार की चेतावनी

'काछनदेवी' के रूप में दूसरी कन्या को राष्ट्रपति से मिलाने पर पनका समाज में आक्रोश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास में प्रदर्शनी के दौरान 'काछनदेवी' के रूप में दूसरी बच्ची से मिलवाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पनका समाज का कहना है कि बस्तर दशहरा की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी में असली काछनदेवी की जगह किसी दूसरी कन्या को राष्ट्रपति से मिलवाया गया. जबकि पूजा-पाठ समेत कई कठिन रस्म पनका समाज की कुंवारी कन्या पीहू ने की थी.

कन्या पीहू ने ही काछनदेवी का स्वरूप धारण किया था. लेकिन दूसरी लड़की से राष्ट्रपति को मिलाने पर पनका समाज में भारी नाराजगी है. पनका समाज ने प्रशासन पर पक्षपात और अनियमितता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे आने वाले वर्षों में इस ऐतिहासिक रस्म में शामिल नहीं होंगे.