बस्तर दशहरा: 'काछनदेवी' के रूप में दूसरी कन्या को राष्ट्रपति से मिलाने पर पनका समाज में आक्रोश, अगले साल बहिष्कार की चेतावनी
मुख्य पुजारी ने कहा- एसडीएम के पास से काटे गए नाम, जबकि पूजा-पाठ समेत कई कठिन रस्म पनका समाज की नाबालिग कन्या ने निभाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 8:40 PM IST
जगदलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर प्रवास में प्रदर्शनी के दौरान 'काछनदेवी' के रूप में दूसरी बच्ची से मिलवाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पनका समाज का कहना है कि बस्तर दशहरा की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी में असली काछनदेवी की जगह किसी दूसरी कन्या को राष्ट्रपति से मिलवाया गया. जबकि पूजा-पाठ समेत कई कठिन रस्म पनका समाज की कुंवारी कन्या पीहू ने की थी.
कन्या पीहू ने ही काछनदेवी का स्वरूप धारण किया था. लेकिन दूसरी लड़की से राष्ट्रपति को मिलाने पर पनका समाज में भारी नाराजगी है. पनका समाज ने प्रशासन पर पक्षपात और अनियमितता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे आने वाले वर्षों में इस ऐतिहासिक रस्म में शामिल नहीं होंगे.
दूसरी लड़की और पुजारी को खड़ा करने का आरोप
पनका समाज के मुख्य पुजारी गणेश दास और अन्य प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने बताया कि SDM की तरफ से मुरिया दरबार में जाने के लिए समाज के लोगों को पास जारी किए गए थे. लेकिन ऐन वक्त पर उन पासों में तय किए गए असली नामों को काट दिया गया और उनके निर्धारित स्थानों पर दूसरी जाति की लड़की व दूसरे पुजारी को खड़ा कर राष्ट्रपति से मुलाकात करवा दी गई.
भविष्य में आयोजनों के बहिष्कार की चेतावनी
समाज के नेताओं का कहना है कि प्रशासन की इस लापरवाही और हेरफेर के कारण रथ परिक्रमा के दिन से ही लगातार विवाद और झड़प की स्थिति बनी रही. इस पूरी घटना से पनका समाज के लोग बेहद आहत महसूस कर रहे हैं. उनका मानना है कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके विरोध में अब उन्होंने भविष्य के आयोजनों का बहिष्कार करने की बात कही है.
इस साल तो दशहरा पर्व में रस्म निभा रहे हैं. आने वाले साल में पनका समाज इस रस्म को नहीं करेगा और ना ही देवी बिठाई जाएगी. जिस लड़की को राष्ट्रपति के सामने प्रशासन ने खड़ा किया था. उसी के परिवार से रस्म पूरा कराएं- गणेश दास, मुख्य पुजारी काछनदेवी.
कांटों के झूले को लेकर भी नाराजगी
सबसे दु:खद बात यह रही कि इतनी गंभीर घटनाओं के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने या स्थिति स्पष्ट करने नहीं आया. समाज की ओर से बताया गया कि काछन गादी रस्म से जुड़ा कांटों का झूला ठंडा करने का समय शनिवार को दोपहर 2 बजे का था. लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है.
अब समाज का कहना है कि जब तक उस कन्या को समाज के सामने नहीं लाया जाएगा और उसका कारण नहीं बताया जाएगा तब तक विरोध रहेगा. उस नाबालिग कन्या से कोई द्वेष नहीं है लेकिन उसके पीछे जिन्होंने ये काम किया है उनकी पहचान जरूरी है.