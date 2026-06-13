सावधान-जयपुर में कच्छा बनियान गिरोह सक्रिय, सांगानेर में वारदात की कोशिश, परिवार जागा तो भागे
सीसीटीवी फुटेज में गैंग के करीब आधा दर्जन बदमाश नजर आए. हथियारबंद चोरों के आने से दहशत है.
Published : June 13, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में कच्छा बनियान गिरोह सक्रिय हो गया है. सांगानेर थाना इलाके में गिरोह ने चोरी की वारदात के इरादे से खिड़की-दरवाजे खोलकर मकान में घुसने का प्रयास किया, लेकिन डॉग्स के भौंकने पर परिवार में जाग हुई तो भागना पड़ा. सूचना पर सांगानेर पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कच्छा बनियान गैंग नजर आई. सीसीटीवी फुटेज में गैंग के करीब आधा दर्जन बदमाश नजर आए. हथियारबंद चोरों के आने से इलाके में दहशत है. पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह की तलाश शुरू कर दी है.
सांगानेर थाना प्रभारी लिखमाराम ने बताया कि शुक्रवार रात सूर्यनगर तारों की कूंट स्थित एक मकान में कच्छा बनियान गैंग ने चोरी का प्रयास किया. हथियारबंद गैंग ने खिड़की-दरवाजे खोलकर अंदर घुसने का प्रयास किया तो कॉलोनी में डॉग्स भोंकने लगे. इससे परिवार के लोग जाग गए तो चोर भाग गए. लोगों से सूचना मिलते ही सांगानेर सदर पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो कच्छा बनियान गिरोह सामने आया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी. पीड़ित रमेशचंद शर्मा ने मामला दर्ज कराया है.
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फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान: थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार ने बताया कि गैंग के लोग चोरी के इरादे से रमेशचंद शर्मा के मकान में घुसने का प्रयास कर रहे थे. आसपास में डॉग्स भोंकने से बुजुर्ग महिला जाग गई. लगातार डॉग्स के भौंकने पर परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए. बाहर देखा तो कच्छा बनियान गिरोह के लोग भागते नजर आए. हालांकि, गिरोह की पहचान नहीं हो पाई. पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो फुटेज में बदमाश कच्छे व बनियान में आते और जाते साफ दिखे. फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है.
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