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दिल्ली: पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, कच्छा-बनियान गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने कुख्यात ‘कच्छा बनियान गैंग’ का भंडाफोड़ क‍िया और छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. अंबेडकर नगर इलाके में देर रात मिली पुख्ता सूचना के आधार पर AATS (Anti-Auto Theft Squad) टीम ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. करीब 6 राउंड गोलीबारी के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. इसमें तीन बदमाशों को गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया. इस मुठभेड़ को दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

AATS टीम को इनपुट मिला था कि कुख्यात पर्डी गैंग के सदस्य इलाके में मौजूद हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की थी. घायल बदमाशों की पहचान निर्मल पर्डी उर्फ निखिल (34), अंबर उर्फ डेविन (25) और सम्राट उर्फ समर उर्फ काला (30) के रूप में हुई. तीनों को तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से तीन अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है. इनकी पहचान काकेश उर्फ काके (24), कृष देव (18) और एक नाबालिग शिवजीत उर्फ जीत (17) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से दिल्ली में सक्रिय थे