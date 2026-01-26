कच्चा बादाम सॉन्ग फेम अंजली अरोड़ा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, कार पर पूर्व सांसद का फर्जी पास लगा था
ब्रह्मपुरी सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया, 'कच्चा बादाम' फेम अंजली अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
मेरठ: 'कच्चा बादाम' फेम अंजली अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को मेरठ में पुलिस ने पूर्व सांसद का फर्जी पास गाड़ी पर लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा और भी चार अलग-अलग ऐसे वाहनों को पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर पकड़ा है, जो कि फर्जी पास अपने वाहनों पर लगाकर मेरठ की सीमा में घूम रहे थे.
ब्रह्मपुरी सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि कच्चा बादाम' गाने से चर्चित हुई अंजली अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को मेरठ में पुलिस ने उस वक्त पकड़ लिया जब वह कार पर पूर्व सांसद का फर्जी पास लगाकर घूम रहा था.
पूर्व सांसद का फर्जी पास लगाने का आरोप: वह सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, डांसर और मॉडल अंजली अरोड़ा का मंगेतर हैं. काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, उस कार पर पूर्व सांसद पास लगा हुआ था. पुलिस ने जब उस कार ड्राइवर से बातचीत की, तो वाहन पर लगे पास को लेकर कोई जवाब नहीं दे पाया, इसके बाद पुलिस ने उसे थाने चलने को कहा और उसकी कार को भी थाने ले गई.
काशी टोल प्लाजा पर हुई वाहनों की चेकिंग: ब्रह्मपुरी सीओ सौम्या अस्थाना ने कहा कि मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग के दौरान ऐसे वाहनों को चेक किया जा रहा था, जिन वाहनों पर जनप्रतिनिधियों के पास लगे होते हैं. अभियान के दौरान, अब तक फर्जी पास लगाने वाले 8 ऐसे वाहन पुलिस ने पकड़े हैं.
काले रंग कार में सवार था अंजली अरोड़ा का मंगेतर: एक काले रंग स्कॉर्पियो कार को रोका गया. उस गाड़ी पर पूर्व सांसद का पास लगा हुआ था. जब इस बारे में पड़ताल की तो पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. गाड़ी चलाने वाले आकाश संसनवाल को परतापुर थाने भेज दिया. उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
एमपी और एमएलए के फर्जी पास लगाने वाले वाहन सीज़: सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि पुलिस की टी आकाश को मेडिकल के लिए लेकर गई. नजदीक की सीएचसी में ही उसका मेडिकल कराया गया. एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान फर्जी एमपी और एमएलए के पास लगाने वाले पांच वाहनों को सीज किया गया. यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 16 गाड़ियों और उनके चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. इन पर काली फिल्म लगी थी.
पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का पीए है आकाश: SHO परतापुर अजय शुक्ला ने बताया कि पिछले तीन दिन में ऐसे आठ वाहनों को पकड़ा गया है. लोग वाहनों पर फर्जी पास बनाकर लगा लेते हैं. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड मांगी गई है. आकाश संसनवाल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली के थाना किशनगढ़ के कटवारिया सराय का रहने वाला है. आकाश ने खुद को दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का पीए बताया. उसके अलावा पूर्व सांसद के बेटे संजय बिधूड़ी को अपना खास दोस्त भी बताया.
