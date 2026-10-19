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कानपुर डांडिया विवाद पर कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए उनका दर्द

कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर में एक डांडिया कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. अंजलि ने इंस्टाग्राम पर तीन वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने साफ किया है, कि उन्होंने कानपुर की जनता का नहीं, बल्कि अपने साथ हुए गलत और असहज व्यवहार का विरोध किया था. वहीं, दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजकों ने अंजलि के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा में चूक का आरोप

वीडियो में अंजलि अरोड़ा ने आपबीती साझा करते हुए बताया कि, जब वह कानपुर एयरपोर्ट पहुंचीं, तो उन्हें रिसीव करने आई गाड़ी में पहले से ही तीन लोग बैठे हुए थे. उनके मुताबिक, किसी महिला कलाकार को लेने आने वाली गाड़ी में उसकी सुरक्षा और सहजता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी. (ईटीवी भारत) होटल पहुंचने पर भी असहज परिस्थितियों का सामना करने का आरोप लगाते हुए अंजलि ने कहा कि, होटल की लॉबी में भारी भीड़ मौजूद थी और करीब 25 लोग उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने पहुंच गए थे. इस दौरान वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही थीं. ये भी पढ़ें - कानपुर में डांडिया इवेंट; आयोजकों पर भड़कीं सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा, बोलीं– ऐसे तो सेलिब्रिटी आना छोड़ देंगे कमरे में वेटर के साथ घुसे युवक, बार-बार बजी घंटी अंजलि ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, जब उन्होंने रूम सर्विस से खाना मंगाया, तो वेटर के साथ तीन अनजान युवक भी उनके कमरे में घुस आए और फोटो खिंचवाने की जिद करने लगे. इतना ही नहीं, उनके कमरे की घंटी हर 10 मिनट पर बज रही थी. एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि, क्या किसी महिला कलाकार के साथ इस तरह का बर्ताव करना जायज है? उन्होंने कहा कि कलाकार होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उसे अपनी सुरक्षा, निजता और आत्मसम्मान की चिंता करने का हक न हो. कानपुर डांडिया विवाद पर कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी. (ईटीवी भारत) 'मैंने कानपुर का नहीं, गलत व्यवहार का किया विरोध'