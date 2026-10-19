कानपुर डांडिया विवाद पर कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए उनका दर्द
कानपुर डांडिया विवाद पर अंजलि अरोड़ा का कहना है कि एयरपोर्ट से होटल तक खुद को असुरक्षित महसूस किया. बोली- कानपुर से बेहद प्यार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:49 PM IST
कानपुर: कानपुर में एक डांडिया कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. अंजलि ने इंस्टाग्राम पर तीन वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने साफ किया है, कि उन्होंने कानपुर की जनता का नहीं, बल्कि अपने साथ हुए गलत और असहज व्यवहार का विरोध किया था. वहीं, दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजकों ने अंजलि के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.
एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा में चूक का आरोप
वीडियो में अंजलि अरोड़ा ने आपबीती साझा करते हुए बताया कि, जब वह कानपुर एयरपोर्ट पहुंचीं, तो उन्हें रिसीव करने आई गाड़ी में पहले से ही तीन लोग बैठे हुए थे. उनके मुताबिक, किसी महिला कलाकार को लेने आने वाली गाड़ी में उसकी सुरक्षा और सहजता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए.
होटल पहुंचने पर भी असहज परिस्थितियों का सामना करने का आरोप लगाते हुए अंजलि ने कहा कि, होटल की लॉबी में भारी भीड़ मौजूद थी और करीब 25 लोग उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने पहुंच गए थे. इस दौरान वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही थीं.
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कमरे में वेटर के साथ घुसे युवक, बार-बार बजी घंटी
अंजलि ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि, जब उन्होंने रूम सर्विस से खाना मंगाया, तो वेटर के साथ तीन अनजान युवक भी उनके कमरे में घुस आए और फोटो खिंचवाने की जिद करने लगे. इतना ही नहीं, उनके कमरे की घंटी हर 10 मिनट पर बज रही थी.
एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि, क्या किसी महिला कलाकार के साथ इस तरह का बर्ताव करना जायज है? उन्होंने कहा कि कलाकार होने का मतलब यह कतई नहीं है कि उसे अपनी सुरक्षा, निजता और आत्मसम्मान की चिंता करने का हक न हो.
'मैंने कानपुर का नहीं, गलत व्यवहार का किया विरोध'
कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके उस बयान पर भी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कलाकारों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो कोई कानपुर नहीं आएगा.
इस पर सफाई देते हुए अंजलि ने कहा कि उनकी नाराज़गी कानपुर की आम जनता से बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन कुछ लोगों के रवैये से थी जिनसे वह परेशान हुई थीं.
उन्होंने कहा,कानपुर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकती. मैंने कानपुर का नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अपमान का विरोध किया था.
उन्होंने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा कि वह उन लोगों की निराशा समझती हैं जो उन्हें देखने आए थे, लेकिन शो पूरा नहीं हो सका।
'कच्चा बादाम' गाने को लेकर सफाई और आयोजकों का पलटवार
आयोजकों के इस दावे पर कि मंच पर 'कच्चा बादाम' गाना बजने से वह नाराज होकर चली गईं थीं, अंजलि ने कहा कि यह गाना उनकी पहचान से जुड़ा है और इसी से उन्हें करोड़ों लोगों का प्यार मिला है.
उन्होंने कहा कि वह इस प्यार का अपमान क्यों करेंगी. इसके साथ ही उन्होंने शो के दौरान एक लड़की के बाल और कपड़े जलने की घटना का जिक्र कर प्रबंधन पर भी सवाल उठाए.
उधर, आयोजकों का कहना है कि, अंजलि के सभी आरोपों को गलत बताया है. आयोजक पक्ष के आशीष का कहना है, कि होटल में उनकी टीम और बाउंसर तैनात थे. साथ ही सुरक्षा के लिए यूपी की महिला बाउंसर को भी लगाया गया था. फिलहाल, इस हाई-वोल्टेज विवाद के बीच अंजलि की लीगल टीम मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है.