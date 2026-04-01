फसल खरीद पर अब नहीं चलेगी कच्ची पर्ची, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश
Kacchi Parchi Ban in Haryana: अनाज मंडियों में फसल खरीद के बाद किसानों को मिलने वाली कच्ची पर्ची पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई.
Published : April 1, 2026 at 6:02 PM IST
पंचकूला: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अनाज मंडियों में किसानों को दी जाने वाली 'कच्ची पर्ची' को बंद करने के आदेश दिए हैं. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगाई जाए.
कच्ची-पर्ची प्रणाली बंद करने की याचिका: वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में हरियाणा की मंडियों में प्रचलित 'कच्ची पर्ची' प्रणाली को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को तीस दिनों के भीतर शिकायत पर स्पष्ट और ठोस आदेश जारी करने के निर्देश दिए.
मार्केट कमेटी के सचिवों को निर्देश जारी: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार यानी 1 अप्रैल 2026 को मामले में संज्ञान लिया और प्रदेश की सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए. सरकार की तरफ से जारी आदेश में साफ किया गया है कि कोई भी आढ़ती किसान को कच्ची पर्ची जारी नहीं करेगा. फसल खरीद के बाद अनिवार्य रूप से ‘जे-फॉर्म’ ही किसान को दिया जाएगा, ताकि लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
आढ़तियों को 30 से 40% के नुकसान की आशंका: कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा ‘कच्ची पर्ची’ प्रणाली के चलते किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था. इस कारण उन्हें 30 से 40 प्रतिशत तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद सरकार का ये फैसला किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
सरकारी रिकॉर्ड में एमएसपी पर फसल खरीद: मामले के याची डॉक्टर लाठर का कहना है कि कई मंडियों में आढ़ती किसानों को पहले 'कच्ची पर्ची' के आधार पर कम भुगतान करते हैं. जबकि सरकारी रिकॉर्ड में फसल की खरीद एमएसपी पर दर्शाई जाती है. इस कारण वास्तविक भुगतान और आधिकारिक आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर होता है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि याची द्वारा इस कथित अवैध प्रथा को लेकर राज्य सरकार को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व सौंपा गया था लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी.
विनियमन कानून की मूल भावना निष्फल: मामले के याची का आरोप है कि ‘कच्ची पर्ची’ की व्यवस्था कृषि मंडी विनियमन कानूनों की मूल भावना को निष्फल करती है और कृषि उपज की बिक्री में पारदर्शिता व जवाबदेही को गंभीर रूप से कमजोर करती है. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद राज्य सरकार द्वारा अब कच्ची पर्ची प्रणाली पर रोक लगा दी गई है.
फसल खरीद में कच्ची पर्ची क्या है? ये एक अनौपचारिक, हस्तलिखित रसीद है. जिसे आढ़ती या बिचौलिये सरकारी टोकन के बजाय किसान को धान लेते समय देते हैं. ये दस्तावेज MSP से कम दाम पर खरीद या धोखाधड़ी का संकेत है, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड (e-paddy) में दर्ज नहीं होती. इसलिए इसे बंद करने की मांग हाई कोर्ट में की गई थी, ताकि किसानों को उनकी मेहनत की सही कीमत मिल सके.
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