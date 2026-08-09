गंगा पर दूसरा सिक्स लेन पुल बनकर तैयार, उद्घाटन का इंतजार.. PM मोदी से नहीं मिला है समय
कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा पुल उद्घाटन के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : August 9, 2026 at 6:59 PM IST
पटना: बिहार में गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर सिक्स लेन पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसलिए एक महीने से उद्घाटन का इंतजार हो रहा है. पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है और समय मिलते ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा. यह नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना है. एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर इस परियोजना को पूरा किया गया है.
गंगा नदी पर दूसरा सिक्स लेन पुल: गंगा नदी पर राजधानी पटना से उत्तर बिहार की ओर जाने वाली एक और महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो गई है. ग्रीनफील्ड सिक्स लेन पुल उद्घाटन का पिछले महीने से ही इंतजार हो रहा है. प्रधानमंत्री से जैसे ही समय मिलेगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा. पथ निर्माण विभाग से जो जानकारी मिल रही है, इसी महीने इसको शुरू करने की तैयारी है. पटना में गंगा नदी पर पहले से गांधी सेतु और जेपी सेतु पर आवागमन हो रहा है. गांधी सेतु के समानांतर एक और फोर लेन पुल बन रहा है.
पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र का कहना है कि इसके शुरू होने उत्तर बिहार से राजधानी पटना और दक्षिण बिहार के तरफ लोगों का जाना आसान हो जाएगा. हमारी सरकार ने सुदूर इलाकों से राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य 5 घंटे तय किया था, जिसे पथ निर्माण विभाग ने पहले ही प्राप्त कर लिया है अब 3:30 घंटे के लक्ष्य पर काम हो रहा है, उसमें कच्ची दरगाह बिदुपुर जैसे ग्रीन फील्ड सिक्स लेन पुल बड़ी भूमिका निभाने वाला है. आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज होगी.
"कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल बनकर पूरी तरह से तैयार है. हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय मांगा है. समय मिलते ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी. वैसे एक हिस्सा पर पहले से आवागमन हो रहा है. पूरी तरह से शुरू हो जाने पर उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, फर्राटेदार सफर कर सकेंगे."- इंजीनियर शैलेंद्र, पथ निर्माण मंत्री
कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन ब्रिज पर बिहार सरकार की 5000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है. इस पुल के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 3000 करोड़ का ऋण लिया था. पुल के निर्माण पर राज्य सरकार ने लगभग 2000 करोड़ का व्यय अपने संसाधन से किया है.
2015 में इस ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया गया था और 2016 में इसका शिलान्यास किया गया. महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए हैं. महागठबंधन की जब बिहार में सरकार थी तो उसे समय इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी. इस पुल की चौड़ाई 32 मीटर है और इस पर वहां 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.
ब्रिज उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ेगा. कुल 9.75 किलोमीटर लम्बा यह स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज अब लगभग बनकर तैयार है. पटना जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह और वैशाली जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर तैयार पुल की अप्रोच रोड सहित लंबाई 19.76 किलोमीटर है. इस 6-लेन ग्रीनफील्ड गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण में कच्ची दरगाह (पटना) से राघोपुर दियारा (वैशाली) तक 4.57 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन पूर्व में किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिल रही है.
यह अत्याधुनिक 6-लेन गंगा पुल पटना के सबलपुर को एनएच-103 (बिदुपुर) से जोड़ेगा तथा पटना–बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से सीधे संपर्क होगा. इसके शुरू होने से राजधानी पटना एवं वैशाली सहित उत्तर बिहार के बीच सड़क संपर्क और अधिक सुगम, तेज एवं निर्बाध होगा. साथ ही क्षेत्रीय व्यापार, आवागमन, निवेश एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी जिससे रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे.
टोल टैक्स भी वसूला जाएगा: पथ निर्माण विभाग से जो जानकारी मिल रही है, कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल के शुरू होने के बाद इस पर टोल टैक्स वसूलने की भी तैयारी है. सरकार ने अभी टोल टैक्स पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें बड़े पुल और स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा.
कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल की कनेक्टिविटी गंगा पथ से भी होगा. इसके अलावे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे से भी इसकी कनेक्टिविटी की जाएगी. पटना में रिंग रोड का भी निर्माण होना है और इस ब्रिज का रिंग रोड से भी कनेक्टिविटी किया जाएगा. ऐसे में आने वाले समय में कच्ची दरगाह बिदुपुर बिहार की दिशा बदलने वाला सिक्स लेन पुल बनने वाला है. उत्तर बिहार की ओर से आने वाले हैं वहां बीना शहर में प्रवेश की है आसानी से दक्षिण बिहार के विभिन्न इलाकों में जा सकेंगे जिससे उन्हें जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
निर्माण पूरा होने में लगा लंबा समय: कच्ची दरगाह बिदुपुर ग्रीनफील्ड 6 लेन पुल का शिलान्यास 31 जनवरी 2016 को हुआ था और 16 जनवरी 2017 से इसका निर्माण कार्य लगातार जारी जारी है. ऐसे तो 2021 में ही इसका निर्माण पूरा होना था लेकिन काफी विलंब हुआ और पिछले महीने ही यह बनाकर पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है. लोगों को इसके उद्घाटन का इंतजार है.
ये भी पढ़ें: Six Lane Bridge : CM नीतीश ने गंगा नदी पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का किया निरीक्षण.. निर्माण कार्य का लिया जायजा