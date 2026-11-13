कब्रिस्तान का सीताफल, खाने के लिए तीन बजे रात पहुंच जाते हैं लोग, मध्य प्रदेश में डर और स्वाद की कहानी
मध्य प्रदेश के रहली में फेमस है कब्रिस्तान वाला सीताफल, कब्रों के पास उगते फल की दीवानगी, स्वाद के पीछे नहीं कोई रूहानी ताकत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 12:43 PM IST
सागर : कब्रिस्तान का नाम सुनते ही आमतौर पर दिलों दिमाग पर डर का साया छा जाता है. लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है, जो अपने सीताफल के लिए फेमस है. सुनने में अटपटा लगे पर ये सच है. इस कब्रिस्तान को लेकर दावा किया जाता है कि यहां लगे सीताफल इतने स्वादिष्ट हैं, कि इन्हें चखने के लिए लोग रात के 3 बजे पहुंच जाते हैं. हम बात कर रहे हैं सागर के रहली कस्बे की, जहां के वार्ड-13 के कब्रिस्तान में उगने वाले सीताफल चर्चा का विषय बने हुए हैं.
कब्रिस्तान वाले सीताफल की दीवानगी
यहां के सीताफल कब्रिस्तान के सीताफल के नाम से मशहूर हैं. इन सीताफलों की मंडी सुबह 3 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म हो जाती है. रहली के लोग इन सीताफलों की लेकर ऐसी दीवाने है कि ताजा और स्वादिष्ट फल खरीदने 3 बजे रात पहुंच जाते हैं. इन फलों का स्वाद रहली तक सीमित नहीं है। जब सीताफल मंडी में आने लगता है, तो लोग दूर-दूर तक अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं और बाहर के लोग रहली के कब्रिस्तान के सीताफल की मांग करते हैं. यहां के सीताफल के स्वादिष्ट होने के पीछे कोई शैतानी ताकत का कमाल नहीं है. बल्कि इसकी वजह वैज्ञानिक है.
कब्रिस्तान का बगीचा और सीताफल
रहली नगर पालिका के वार्ड 13 में कस्बे ये कब्रिस्तान बना है. सामान्य तौर पर हर कस्बे में श्मशान घाट और कब्रिस्तान होते हैं. लेकिन रहली का कब्रिस्तान डर से ज्यादा सीताफल के लिए जाना जाता है. यहां के पुराने कब्रिस्तान और नए कब्रिस्तान में सीताफल के सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं. खास बात ये है कि यहां के सीताफल अपने स्वाद और बड़े आकार के लिए मशहूर हैं. यहां के लोग मौसम का इंतजार करते हैं, जब सीताफल की फसल आने लगती है. अपने विशिष्ट स्वाद के कारण सीताफल सिर्फ रहली में नहीं, बल्कि दूर-दूर तक मशहूर है.
स्थानीय लोग यहां की जमीन को मानते हैं स्वाद की वजह
रहली के कब्रिस्तान के सीताफल के विशिष्ट स्वाद और आकार को लेकर स्थानीय लोग यहां की जमीन को मुख्य वजह मानते हैं. दरअसल, कब्रिस्तान का इलाका यहां से गुजरने वाली सुनार नदी से लगा हुआ है. वहीं, कब्रिस्तान की मिट्टी होने की वजह से इसकी क्वालिची अच्छी होती है. इसी इलाके में रहने वाले और स्थानीय सांदीपनी स्कूल के शिक्षक गोविंद सिंह बताते हैं, '' हमारे यहां का सीताफल काफी बड़ी साइज का होता है और इसका स्वाद भी दूसरी जगह के सीताफल से बिल्कुल अलग है. ऐसा माना जाता है कि सीताफल के पौधों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वह यहां की जमीन में काफी अच्छी मात्रा में हैं क्योंकि यहां पर लोगों को दफनाया जाता है. इस वजह से यहां की जमीन काफी उर्वर है.''
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कब्रिस्तान के डर पर सीताफल का स्वाद हावी
यहां के सीताफल का स्वाद चखने के लिए लोगों को नींद खराब करना पड़ती है. या यूं भी कह सकते हैं कि कब्रिस्तान के डर पर सीताफल का स्वाद हावी है. दरअसल, सीताफल की मंडी तड़के 3 बजे लगती है और 5 बजे तक मंडी में सीताफल खत्म हो जाते हैं. स्थानीय शिक्षक सलामत खान बताते हैं, '' सीताफल हमारे यहां प्रचुर मात्रा में होता है और खासकर जो कब्रिस्तान का सीताफल है, उसका काफी अच्छा उत्पादन होता है. इसकी विशेष क्वालिटी भी होती है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, तो सीताफल का पकना शुरू हो जाता है. रात में जैसे-जैसे तापमान गिरता है, तो फल फटना शुरू हो जाता है. सीताफल बेचने वाले लोग रात को तोड़कर रखते हैं, तो सुबह सीताफल पिघल जाता है. इसलिए कम पका हुआ तोड़ा जाता है और रात में 3 बजे मंडी में लाया जाता है और 5 बजे तक सभी सीताफल बिक जाते हैं.''
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कब्रिस्तान के सीताफल पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
सागर यूनिवर्सिटी के बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डॉक्टर क उपाध्याय बताते हैं, '' सीताफल बहुत ही पौष्टिक होता है. इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर की काफी अच्छी मात्रा रहती है. जहां तक रहली के कब्रिस्तान के सीताफल की बात है, तो कब्रिस्तान की जमीन में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम दूसरी जगह की जमीनों से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. सीताफल ऐसा पौधा है, जिसकी वृद्धि और फलन के लिए 125 से 250 ग्राम फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है. कब्रिस्तान की जमीन में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जरूर होगा और पोटेशियम की भी मात्रा होगी. हालांकि, सीताफल के लिए पोटेशियम की ज्यादा जरूरत नहीं होती है.
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वे आगे कहते हैं, '' मिट्टी से जो संतुलित पोषण सीताफल के पेड़ों के लिए मिलता है उसकी वजह से अच्छी वृद्धि और बहुत अच्छा फलन होता है. इसकी खास बात एक और होगी कि यहां के सीताफल को लंबे समय तक स्टोरेज किया जा सकता है. क्योंकि यहां फास्फोरस और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होगा. इसकी वजह से सीताफल धीरे-धीरे पकता है. सामान्य जमीन पर लगा फल 10 दिन में खराब हो जाता है और यहां की जमीन का सीताफल महीने भर तक स्टोर किया जा सकता है. यही खूबी इसके स्वाद को भी अलग बनाती है.''