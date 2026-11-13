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कब्रिस्तान का सीताफल, खाने के लिए तीन बजे रात पहुंच जाते हैं लोग, मध्य प्रदेश में डर और स्वाद की कहानी

मध्य प्रदेश में डर और स्वाद की कहानी ( Etv Bharat Graphics )

सागर : कब्रिस्तान का नाम सुनते ही आमतौर पर दिलों दिमाग पर डर का साया छा जाता है. लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है, जो अपने सीताफल के लिए फेमस है. सुनने में अटपटा लगे पर ये सच है. इस कब्रिस्तान को लेकर दावा किया जाता है कि यहां लगे सीताफल इतने स्वादिष्ट हैं, कि इन्हें चखने के लिए लोग रात के 3 बजे पहुंच जाते हैं. हम बात कर रहे हैं सागर के रहली कस्बे की, जहां के वार्ड-13 के कब्रिस्तान में उगने वाले सीताफल चर्चा का विषय बने हुए हैं.

कब्रिस्तान वाले सीताफल की अनोखी कहानी (Etv Bharat) कब्रिस्तान वाले सीताफल की दीवानगी यहां के सीताफल कब्रिस्तान के सीताफल के नाम से मशहूर हैं. इन सीताफलों की मंडी सुबह 3 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म हो जाती है. रहली के लोग इन सीताफलों की लेकर ऐसी दीवाने है कि ताजा और स्वादिष्ट फल खरीदने 3 बजे रात पहुंच जाते हैं. इन फलों का स्वाद रहली तक सीमित नहीं है। जब सीताफल मंडी में आने लगता है, तो लोग दूर-दूर तक अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं और बाहर के लोग रहली के कब्रिस्तान के सीताफल की मांग करते हैं. यहां के सीताफल के स्वादिष्ट होने के पीछे कोई शैतानी ताकत का कमाल नहीं है. बल्कि इसकी वजह वैज्ञानिक है.