कबरा कान हाथी पहुंचा सरगुजा, महिला की पटक पटककर ली जान, कुमकी हाथी की मदद से ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी
18 लोगों की जान लेने वाला कबरा हाथी अब सरगुजा संभाग के उदयपुर वन परिक्षेत्र में दहशत फैला रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 12:52 PM IST
सरगुजा\जशपुर: सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 18 लोगों की जान लेने के बाद कबरा हाथी अब सरगुजा संभाग के उदयपुर वन परिक्षेत्र में दहशत फैला रहा है. गुरुवार शाम हाथी ने एक बार फिर खूनी हमला करते हुए बीच बस्ती में 80 वर्षीय महिला चिंगटी बाई को पटक-पटककर मार डाला. वहीं, दो अन्य लोगों को कुचलकर घायल कर दिया. अचानक बस्ती में हाथी के घुसने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई. हाथी के लगातार हमलों से इलाके में भय का माहौल है.
कबरा हाथी बुधवार से ही सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र के झिरमिटी के छोटे झाड़ वाले जंगल में छिपा हुआ था. वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार उसकी निगरानी कर रही थी. गुरुवार शाम तक हाथी जंगल में ही मौजूद था, लेकिन शाम करीब 5:30 बजे अचानक जंगल से बाहर निकलकर सीधे बस्ती में पहुंच गया. वन विभाग की टीम जब तक कुछ समझ पाती, हाथी ने घर की बाड़ी में मौजूद 80 वर्षीय चिंगटी बाई पर हमला कर दिया. हाथी ने बुजुर्ग महिला को पटक-पटककर मार डाला. इस दौरान वर्षा ठाकुर सहित दो अन्य लोग भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए.
ड्रोन से निगरानी, फिर भी बस्ती में पहुंचा हाथी
हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम बुधवार से ही ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही थी. झिरमिटी के जंगल में हाथी की लोकेशन भी लगातार ट्रेस की जा रही थी. इसके बावजूद शाम होते ही हाथी अचानक जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया. करीब आधे घंटे तक इलाके में उत्पात मचाने के बाद हाथी कर्मकट्टा जंगल की ओर चला गया. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं.
कई गांवों में दहशत, ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी
कर्मकट्टा जंगल की ओर हाथी के जाने के बाद जजगी, मोहनपुर, उपका, फुनगी, लक्ष्मणगढ़, महेशपुर, मानपुर और जगन्नाथपुर सहित आसपास के गांवों में भी खतरा बना हुआ है. हाथी के विचरण को देखते हुए इन क्षेत्रों के ग्रामीणों में भय का माहौल है. वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.
कुमकी हाथी से पकड़ने की तैयारी
लगातार जानलेवा हमलों को देखते हुए वन विभाग अब कबरा हाथी को पकड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी में है. डीएफओ लोकनाथ पटेल ने बताया कि कुमकी हाथी की मदद से कबरा हाथी को ट्रेंकुलाइज (बेहोश) करने का प्रयास किया जाएगा.इसके बाद उसकी कॉलर आईडी लगाकर उसे दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में उसके हमलों पर रोक लगाई जा सके.
|ड्रोन से क्लोज मॉनिटरिंग कर हाथी की लोकेशन पता की जा रही है. लोगों को अलर्ट रहने को कहा जा रहा है. टीम आसपास गश्त कर रही है. हाथी को रमकोला ले जाने की तैयारी की जा रही है -लोकनाथ पटेल, DFO
बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में छुट्टी
कबरा हाथी के लगातार विचरण और हमले की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं. उदयपुर के बीईओ मृत्युंजय पाण्डेय ने बताया कि हाथी के खतरे को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में आने-जाने के दौरान किसी अनहोनी का शिकार न हों.
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