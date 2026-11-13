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कबरा कान हाथी पहुंचा सरगुजा, महिला की पटक पटककर ली जान, कुमकी हाथी की मदद से ट्रेंकुलाइज करने की तैयारी

कबरा कान हाथी की दहशत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सरगुजा\जशपुर: सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 18 लोगों की जान लेने के बाद कबरा हाथी अब सरगुजा संभाग के उदयपुर वन परिक्षेत्र में दहशत फैला रहा है. गुरुवार शाम हाथी ने एक बार फिर खूनी हमला करते हुए बीच बस्ती में 80 वर्षीय महिला चिंगटी बाई को पटक-पटककर मार डाला. वहीं, दो अन्य लोगों को कुचलकर घायल कर दिया. अचानक बस्ती में हाथी के घुसने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई. हाथी के लगातार हमलों से इलाके में भय का माहौल है.

कबरा हाथी बुधवार से ही सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र के झिरमिटी के छोटे झाड़ वाले जंगल में छिपा हुआ था. वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार उसकी निगरानी कर रही थी. गुरुवार शाम तक हाथी जंगल में ही मौजूद था, लेकिन शाम करीब 5:30 बजे अचानक जंगल से बाहर निकलकर सीधे बस्ती में पहुंच गया. वन विभाग की टीम जब तक कुछ समझ पाती, हाथी ने घर की बाड़ी में मौजूद 80 वर्षीय चिंगटी बाई पर हमला कर दिया. हाथी ने बुजुर्ग महिला को पटक-पटककर मार डाला. इस दौरान वर्षा ठाकुर सहित दो अन्य लोग भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए.