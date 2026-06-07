पॉश कालोनी में चल रहा नशे का कारोबार, कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई में सनसनीखेज खुलासा
पकड़े गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 7:05 AM IST
कबीरधाम: नशे का कारोबार तेजी से कवर्धा में फल फूल रहा है. नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. बावजूद इसके नशे के कारोबारी पुलिस की नाक के नीचे मादक पदार्थों की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे. शनिवार को एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक बार फिर शहर में तस्करों के खिलाफ तगड़ा अभियान चलाया गया.
नशे के नेटवर्क का खुलासा
तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान सहसपुर लोहारा इलाके से एक गांजा तस्कर पकड़ा गया. तस्करों के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई बायपास मार्ग पर की गई. यहां भरेली से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए दोनों तस्कर लंबे वक्त से तस्करी के काम से जुड़े रहे हैं. खास बात ये है कि दोनों तस्कर कॉलोनी में बने मकान से तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. पकड़े गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.
पॉश कॉलोनी से चल रहा था कारोबार
तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस की टीम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निगरानी रख रही है. गांजा बिक्री, परिवहन और तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. लगातार हो रही कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.
इस पूरे अभियान की निगरानी स्वयं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह कर रहे हैं. एसपी पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मैदान में उतरकर कार्रवाई की समीक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीति भी बना रहे हैं.
कबीरधाम पुलिस की चेतावनी
पुलिस का कहना है कि जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आने वाले दिनों में भी यह अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा तथा नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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