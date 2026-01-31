ETV Bharat / state

कवर्धा में आदतन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, सुनसान इलाकों में राहगीरों को डराने धमकाने पर कार्रवाई

कवर्धा में पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर बड़ी कार्रवाई की है. गोपनीय निगरानी करते हुए 7 बदमाश और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया.

Ghughri Road criminals arrested
2 आदतन बदमाश समेत 7 हिरासत में, कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले में आम लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में घुघरी रोड क्षेत्र से शिकायतें मिलीं कि कुछ युवक राहगीरों को रोककर झगड़ा कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचा रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप ने टीम बनाकर योजना बनाई.

गोपनीय निगरानी करते हुए 7 बदमाश और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 आदतन बदमाश समेत 7 हिरासत में

पुलिस ने पहले क्षेत्र में गोपनीय निगरानी की. फिर शाम और रात में घुघरी अटल आवास के पास 7 युवकों और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में पता चला कि ये युवक आम लोगों को डराकर कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों में 2 लोग अनिल सारथी उम्र 27 वर्ष, निवासी घुघरी अटल आवास और शिवराज यादव उम्र 36 वर्ष, निवासी कवर्धा आदतन बदमाश हैं.

आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस थाने या कंट्रोल रूम में सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और जिले में शांति बनी रहे.- धर्मेन्द्र सिंह, एसपी कवर्धा

Ghughri Road criminals arrested
कवर्धा में पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर बड़ी कार्रवाई की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाबालिग के परिवार को समझाइश

सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कानूनी कार्रवाई की गई. उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा. वहीं नाबालिग के परिवार को समझाइश दी जा रही है. कबीरधाम एसपी ने कहा कि जिले में शांति भंग करने वालों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है.

कवर्धा में योगी गिरफ्तार, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला केस में कार्रवाई
'धान नहीं बिका तो कूद जाऊंगा', हाईटेंशन टावर पर किसान का हाईवोल्टेज ड्रामा
स्ट्रॉबेरी की खेती ने बनाया मालामाल, 1 लाख से शुरू हुआ मुनाफा 7 लाख तक पहुंचा

TAGGED:

PUBLIC SAFETY KABIRDHAM
LAW AND ORDER ACTION
आदतन बदमाशों पर कार्रवाई
घुघरी रोड
GHUGHRI ROAD CRIMINALS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.