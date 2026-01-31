कवर्धा में आदतन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, सुनसान इलाकों में राहगीरों को डराने धमकाने पर कार्रवाई
कवर्धा में पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर बड़ी कार्रवाई की है. गोपनीय निगरानी करते हुए 7 बदमाश और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 5:27 PM IST
कवर्धा: जिले में आम लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में घुघरी रोड क्षेत्र से शिकायतें मिलीं कि कुछ युवक राहगीरों को रोककर झगड़ा कर रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचा रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप ने टीम बनाकर योजना बनाई.
2 आदतन बदमाश समेत 7 हिरासत में
पुलिस ने पहले क्षेत्र में गोपनीय निगरानी की. फिर शाम और रात में घुघरी अटल आवास के पास 7 युवकों और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में पता चला कि ये युवक आम लोगों को डराकर कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों में 2 लोग अनिल सारथी उम्र 27 वर्ष, निवासी घुघरी अटल आवास और शिवराज यादव उम्र 36 वर्ष, निवासी कवर्धा आदतन बदमाश हैं.
आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस थाने या कंट्रोल रूम में सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और जिले में शांति बनी रहे.- धर्मेन्द्र सिंह, एसपी कवर्धा
नाबालिग के परिवार को समझाइश
सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कानूनी कार्रवाई की गई. उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा. वहीं नाबालिग के परिवार को समझाइश दी जा रही है. कबीरधाम एसपी ने कहा कि जिले में शांति भंग करने वालों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई गई है.