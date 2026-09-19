सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और पिलाने वालों पर कबीरधाम पुलिस का बड़ा एक्शन, एक रात में 40 आबकारी केस दर्ज
सिटी कोतवाली में सर्वाधिक 30 मामले, पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार में 1 प्रकरण दर्ज, शराबखोरी को बढ़ावा देने वालों में हड़कंप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2026 at 2:40 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक ही रात में बड़ी कार्रवाई की है. 18 सितंबर को पुलिस ने एक्शन लेते हुए जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में 40 केस दर्ज किए हैं.
सिटी कोतवाली में सबसे बड़ी कार्रवाई
40 प्रकरणों में से सिटी कोतवाली थाना इलाके में ही एक रात में 30 आबकारी प्रकरण दर्ज किए. इनमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के साथ ही अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले शामिल हैं. रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड, समनापुर और ट्रांसपोर्ट नगर जैसे कई जगहों पर ये कार्रवाई हुई है.
ये कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में हुई है. जिसमें सरोधा डैम के पास लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में कमलेश साहू के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत केस दर्ज किया गया. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते मिले 29 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए.
पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार में 1 केस
पिपरिया पुलिस ने भी शराबखोरी के 6 प्रकरण दर्ज किए हैं. इनमें दो मामले सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन और चार मामले अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा से जुड़े हैं. कार्रवाई बिरकोना रोड, नहर पारा, लोचन, देवरी और कॉलेज रोड सहित विभिन्न स्थानों पर हुई.
वहीं कुण्डा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए. वहीं रेंगाखार पुलिस ने संगम चौक में शराब सेवन करते मिले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी, अवैध रूप से शराब पिलाने और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.