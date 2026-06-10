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अवैध गतिविधियों पर कबीरधाम पुलिस का बड़ा एक्शन, अटल आवास में तड़के दबिश से मचा हड़कंप

कवर्धा: जिले में अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की. घूघरीखुर्द स्थित अटल आवास परिसर में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ सघन छापेमार अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे की मदद से की गई, जिससे पुलिस को परिसर की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायता मिली.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से अटल आवास परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों के निवास, अवैध गतिविधियों के संचालन तथा मादक पदार्थों के कारोबार से संबंधित शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों के सत्यापन के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से एक साथ कई मकानों और कमरों की तलाशी ली.

अटल आवास परिसर में कवर्धा एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तड़के हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई. पुलिस के पहुंचते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. तलाशी अभियान के दौरान कुछ मकानों से संदिग्ध सामग्री, शराब तथा नशीले पदार्थ बरामद होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि पुलिस द्वारा बरामद सामग्री का आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है.

नशे के कारोबार के खिलाफ कबीरधाम पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

अटल आवास में अवैध कब्जा, नशा और अवैध काम करने की शिकायत मिली. रूटीन चेकिंग की गई. संदिग्धों को थाने लेकर जा रहे हैं. युवक युवती भी मिले हैं उसकी भी जांच कर रहे हैं -धर्मेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक

जारी रहेगा कबीरधाम पुलिस का अभियान

कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई. परिसर में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों और पहचान संबंधी जानकारी का भी सत्यापन किया गया. पुलिस का सर्च अभियान देर तक जारी रहा. पुलिस अधीक्षकने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इस बड़ी कार्रवाई के बाद अटल आवास क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.