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कबीरधाम पुलिस का क्राइम के खिलाफ एक्शन, हत्या और लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी

कबीरधाम पुलिस ने अपराध के अलग-अलग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल दाखिल करवाया है.महबूब खान की रिपोर्ट

killer arrested from Telangana
कबीरधाम पुलिस का क्राइम के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 6:39 PM IST

5 Min Read
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कबीरधाम : कबीरधाम पुलिस ने अलग-अलग अपराध के तीन मामलों में सफलता हासिल की है. पुलिस ने संबंधित अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया है. जिसमें से दो मामले हत्या और एक मामला लूट से जुड़ा हुआ है. हत्या और लूट के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी दूसरे राज्य तेलंगाना में जाकर पुलिस ने की.

केस नंबर 1

थाना कुकदूर क्षेत्र के कांदावानी गांव में ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया.पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है.पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाठी, पत्थर और दूसरी सामग्रियों को आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर 2026 को ग्राम कांदावानी निवासी सवनीबाई बैगा ने थाना कुकदूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 सितंबर को उनके दामाद चैतराम बैगा के दशगात्र कार्यक्रम के दौरान उनके पति रामसिंह बैगा का गांव के कुछ लोगों से जादू-टोना करने के संदेह को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद आरोपियों ने रामसिंह बैगा को नाले की ओर ले जाकर लाठी, पत्थर एवं हाथ-मुक्के से मारपीट की. गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई.

एसपी ने किया खुलासा

पुलिस ने विवेचना के बाद अपराध पंजीबद्ध किया. जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस ने महर सिंह बैगा, धनसू बैगा और जोगी बैगा को हिरासत में लिया.एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों से सामने आया कि आरोपियों ने रामसिंह को पकड़कर बरसाती नाले की ओर ले जाकर मारपीट की थी. जिससे गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई. मामले में दो विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया.गिरफ्तार आरोपियों में महर सिंह बैगा (24), धनसू बैगा (21) और जोगी बैगा (21), सभी निवासी ग्राम कांदावानी शामिल हैं। तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है-

केस नंबर 2

चाचा का हत्यारा तेलंगाना से गिरफ्तार

कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.आरोपी ने करीब दो साल पहले मामूली विवाद के दौरान अपने ही चाचा पर लकड़ी के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उपचार के करीब 15 दिन बाद घायल की मौत हो गई थी घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.

कबीरधाम पुलिस का क्राइम के खिलाफ एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


2 दिसंबर 2024 को ग्राम बैगापारा पोलमी निवासी फूलसिंह बैगा का अपने चाचा सुकलाल बैगा से सामान्य बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर फूलसिंह ने गाली-गलौज और धमकी देते हुए लकड़ी के डंडे से सुकलाल के सिर समेत शरीर पर हमला कर दिया. घटना के बाद 3 दिसंबर को कुकदूर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351(2) और 115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया. इलाज के दौरान 17 दिसंबर 2024 की रात सुकलाल बैगा की मृत्यु हो गई.मृत्यु के बाद से ही आरोपी फरार था.

killer arrested from Telangana
चाचा का हत्यारा तेलंगाना से गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुखबिर से सूचना मिली थी चाचा की हत्या कर फरार आरोपी तेलंगाना के जिला सांगारेड्डी स्थित बोंथापल्ली क्षेत्र में छिपा है सूचना पर पुलिस टीम तत्काल लोकेशन के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर थाना गुम्माडीडाला क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को कबीरधाम लाकर न्यायिक रिमांड के लिए जेएमएफसी न्यायालय पंडरिया में पेश किया गया- जितेंद्र यादव, एसपी

केस नंबर 3

बाइक और मोबाइल लूटने वाला अरेस्ट

कुकदुर पुलिस ने लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को तेलंगाना के निजामाबाद जिले से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.आरोपी घटना के बाद अपनी पहचान छिपाकर स्टोन क्रेशर खदान में काम कर रहा था. पुलिस ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. पुलिस के अनुसार 22 अप्रैल 2026 को ग्राम चिंयाडांड निवासी शिकारी बैगा अपनी मोटरसाइकिल से छोटू यादव और छोटेलाल यादव को ग्राम कुण्डा-दामापुर छोड़ने जा रहा था.

बहाना बनाकर लूटी बाइक

इसी दौरान जामुनपानी-बंदौरा के बीच जंगल क्षेत्र में दोनों आरोपियों ने चक्कर आने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल रुकवाई. इसके बाद दोनों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूटने की नीयत से शिकारी बैगा के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान शराब की बोतल से उसके सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए.पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद छोटू यादव को गिरफ्तार करके पूरा मशरुका बरामद किया था.जबकि दूसरा आरोपी छोटेलाल यादव निवासी साल्हेभट्ठी घटना के बाद से फरार था.

आरोपियों की गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीएसपी भूपत सिंह ने बताया कि आरोपी जंगल के रास्ते आवागमन करने वालों से लूटपाट करते थे. पुलिस जब मुख्य आरोपी के साथी को गिरफ्तार की तो पकड़े जाने के डर से छोटेलाल यादव तेलंगाना भाग गया. पुलिस से बचने के लिए वो फर्जी पहचान बताकर क्रेशर कंपनी में काम कर रहा था. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को ट्रेक किया.इसके बाद तेलंगाना पहुंच कर आरोपी की गिरफ्तारी की.आरोपी छोटेलाल यादव को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है.


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