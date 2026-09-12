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कबीरधाम पुलिस का क्राइम के खिलाफ एक्शन, हत्या और लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी

कबीरधाम : कबीरधाम पुलिस ने अलग-अलग अपराध के तीन मामलों में सफलता हासिल की है. पुलिस ने संबंधित अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया है. जिसमें से दो मामले हत्या और एक मामला लूट से जुड़ा हुआ है. हत्या और लूट के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी दूसरे राज्य तेलंगाना में जाकर पुलिस ने की.

केस नंबर 1

थाना कुकदूर क्षेत्र के कांदावानी गांव में ग्रामीण की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया.पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है.पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाठी, पत्थर और दूसरी सामग्रियों को आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर 2026 को ग्राम कांदावानी निवासी सवनीबाई बैगा ने थाना कुकदूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 सितंबर को उनके दामाद चैतराम बैगा के दशगात्र कार्यक्रम के दौरान उनके पति रामसिंह बैगा का गांव के कुछ लोगों से जादू-टोना करने के संदेह को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद आरोपियों ने रामसिंह बैगा को नाले की ओर ले जाकर लाठी, पत्थर एवं हाथ-मुक्के से मारपीट की. गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई.

एसपी ने किया खुलासा

पुलिस ने विवेचना के बाद अपराध पंजीबद्ध किया. जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस ने महर सिंह बैगा, धनसू बैगा और जोगी बैगा को हिरासत में लिया.एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों से सामने आया कि आरोपियों ने रामसिंह को पकड़कर बरसाती नाले की ओर ले जाकर मारपीट की थी. जिससे गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई. मामले में दो विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालकों की संलिप्तता भी सामने आई, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया.गिरफ्तार आरोपियों में महर सिंह बैगा (24), धनसू बैगा (21) और जोगी बैगा (21), सभी निवासी ग्राम कांदावानी शामिल हैं। तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है-

केस नंबर 2

चाचा का हत्यारा तेलंगाना से गिरफ्तार



कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.आरोपी ने करीब दो साल पहले मामूली विवाद के दौरान अपने ही चाचा पर लकड़ी के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उपचार के करीब 15 दिन बाद घायल की मौत हो गई थी घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था.