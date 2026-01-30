ETV Bharat / state

कवर्धा में कुएं में मिली लाश, पुलिस ने मर्डर के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया, इनमें 3 नाबालिग

कवर्धा में कुएं में मिली लाश, पुलिस ने मर्डर के आरोप में 6 को गिरफ्तार किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के पैलपार गांव का मामला है. जहां 27 जनवरी को एक खेत में बने कुएं से एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया.

कवर्धा: कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा थाना पुलिस ने पैलपार गांव में कुएं से मिले युवक के शव के मामला सुलझा लिया है. युवक की हत्या की गई थी और इस सनसनीखेज हत्याकांड में 3 नाबालिग भी शामिल थे. तीनों नाबालिग सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

कवर्धा में अंधेकत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान 25 साल के किशन उर्फ पाव वर्मा के रूप में हुई. वह इसी क्षेत्र का रहने वाला था. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

आपसी रंजिश में हत्या

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच तेज की. इसी दौरान संदेह के आधार पर प्रकाश धुर्वे को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी प्रकाश धुर्वे ने हत्या की बात कबूल कर ली. उसने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उसने अपने साथी उमेश राजपूत, खेमलाल निषाद और तीन नाबालिगों के साथ मिलकर किशन वर्मा पर चाकू और डंडे से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शव को कुएं में फेंकने की साजिश

हत्या के बाद आरोपी शव को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर पैलपार गांव के एक सुनसान कुएं तक ले गए. वहां शव में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया.

हथियार और सबूत बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, डंडा और बाइक समेत अन्य अहम सबूत भी बरामद कर लिए हैं. सभी वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. वहीं तीन नाबालिगों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया है.