कबीरधाम VB G RAM G के तहत काम देने में फिर बना छत्तीसगढ़ का नंबर वन जिला
वीबी जी रामजी के तहत कबीरधाम जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और फिर एक बार प्रदेश में नंबर वन रहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 3:23 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में VB G RAM G के तहत सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सृजन, सर्वाधिक परिवारों को रोजगार और सर्वाधिक दिव्यांगजनों को रोजगार देने जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.
कवर्धा जिले में वीबी जी राम जी का प्रभावी क्रियान्वयन
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में वीबी जी रामजी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया. लगातार समीक्षा और ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों में सफलता हासिल करते हुए कबीरधाम ने प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है.
निर्माण कार्यों की स्वीकृति, समय पर दिया गया पारिश्रमिक
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायतों की मांग के अनुसार निर्माण कार्यों को स्वीकृति देकर तेजी से शुरू कराया गया, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार मिला. वनांचल से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बड़े पैमाने पर कार्य संचालित हो रहे हैं और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में 11 हजार 466 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार मिला.
वीबी जी रामजी के तहत हुए ये कार्य
सीईओ अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ आजीविका बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया. जल संरक्षण के तहत डबरी, तालाब निर्माण, नाली निर्माण और तालाब गहरीकरण जैसे कार्यों के साथ कुकुट पालन और पशुपालन शेड को प्राथमिकता दी गई.
कबीरधाम में वीबी जी रामजी के तहत रोजगार के आंकड़े
- 58.54 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित
- 1.42 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार
- 2,538 दिव्यांगजनों को भी रोजगार
- महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय
- 29.33 लाख मानव दिवस का रोजगार
- 124 करोड़ से ज्यादा की राशि हितग्राहियों के खातों में
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती