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सत्यनारायण कथा व हवन पूजन कर संचालित होगा कबीरधाम का नया हाईटेक बस स्टैंड

कवर्धा: नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुराने बस स्टैंड को नए हाईटेक बस स्टैंड में स्थानांतरित करने की पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आठ वर्ष पहले बनकर तैयार हुआ हाईटेक बस स्टैंड अब आखिरकार आम जनता के लिए शुरू होने जा रहा है. उन्होंने इसे शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि बस स्टैंड संचालन को लेकर यातायात विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, बस ऑपरेटरों और टैक्सी चालकों के साथ कई दौर की बैठकें कर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि संचालन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

कवर्धा नया बस स्टैंड का संचालन 6 जून से (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस स्टैंड में होंगी सभी सुविधाएं

चंद्रवंशी ने बताया कि कवर्धा शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. नया बस स्टैंड 6 जून से संचालित हो रहा है. इस बस स्टैंड में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है. पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी रहेंगे. एक पुलिस चौकी भी खुलेगी. नए बस स्टैंड के शुरू होने से कवर्धा शहर को नई पहचान मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. उन्होंने कहा कि बस स्टैंड का सफल संचालन सभी विभागों और संबंधित पक्षों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा.

सर्वसुविधायुक्त हाईटेक बसस्टैंड 6 जून से बस का संचालन होगा. सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा, यज्ञ और हवन के बाद बस स्टैंड का संचालन होगा- चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद

नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बस स्टैंड के संचालन से पहले यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सुबह साढ़े 8 बजे से 9 बजे तक पुरानी बस स्टैंड से नए बस स्टैंड जाएंगे. शाम को साढ़े 7 बजे बस पुराने बस स्टैंड में सवारी उतारने के बाद नए बस स्टैंड में पहुंचेंगे. ऑटो चालकों से भी नगर पालिका की बात हुई है. ऑटो चालकों से बात कर सवारी रेट निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार किराया लिया जाएगा. प्रेसवार्ता के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन जायसवाल भी उपस्थित रहे.