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गाड़ी चलाने की बात पर झगड़ा, दोस्त ने दोस्त को उतार मौत के घाट

कबीरधाम के अंधे हत्याकांड का पुलिस ने सात दिन के अंदर खुलासा कर आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है.

Murder accused arrested
दोस्त ही निकला कातिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 6:10 PM IST

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कबीरधाम: बोड़ला थाना क्षेत्र के बंजारी गांव में 15 जुलाई को हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त था.

अंधे कत्ल का खुलासा, दोस्त निकाल कातिल

पुलिस ने बताया कि बंजारी में नायक ढाबा है. 15 जुलाई को इस ढाबे के पास एक शख्स का शव मिला. मृतक की पहचान उदय प्रताप सिंह राजपूत (34) के रूप में हुई. वह दुर्ग जिले के जामुल के लवकुश नगर का रहने वाला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और सीने पर गंभीर चोट के कारण हत्या की पुष्टि हुई. जिसके बाद थाना बोड़ला में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

दोस्त ही निकला कातिल (ETV Bharat)

बोड़ला थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या

थाना बोड़ला और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान परिजनों से पूछताछ की. करीब 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जांच में पता चला कि मृतक आखिरी बार अपने दोस्त हीरा सिंह उर्फ बउवा केंवट के साथ देखा गया था.

आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म

हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी हीरा सिंह केंवट (45) ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी दुर्ग जिले के जामुल के घासीदास नगर का रहने वाला है. उसने बताया कि 14 जुलाई को वो उदय प्रताप सिंह को शराब पीने और घूमने के बहाने भोरमदेव-चिल्फी घाटी ले गया था.

बाइक चलाने को लेकर हुआ विवाद

रास्ते में मोटरसाइकिल से गिरने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने ढाबा के पास पत्थर से वार कर उदय की हत्या कर दी और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून से सने कपड़े और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद कर ली. 22 जुलाई को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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