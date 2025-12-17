ETV Bharat / state

कबीरधाम जिले में सनकी युवक ने 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

झलमला थाना इलाके के सवरू गांव में युवक ने टंगिया से हमला कर दिया. इसमें तीन ग्रामीण गंभीर घायल हैं.

रास्ते में अचानक किया हमला, ग्रामीणों ने की आरोपी की पिटाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 8:04 PM IST

कबीरधाम: जिले के झलमला थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल सवरू गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गांव के ही एक युवक ने धारदार टंगिया से तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया.

रास्ते में अचानक किया हमला: जानकारी के अनुसार, बिरजू, सुखराम और बैसाखू किसी निजी काम से कवर्धा जा रहे थे. रास्ते में आरोपी खेदू राम टंगिया लेकर खड़ा था. जैसे ही तीनों युवक वहां से गुजरे, उसने अचानक हमला कर दिया.

कबीरधाम जिले में सनकी युवक ने 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीनों को आई गंभीर चोट: हमले में एक युवक की गर्दन पर गंभीर चोट आई है. दूसरे युवक की पीठ पर गहरी चोट लगी है, जबकि तीसरे युवक के पैर पर टंगिया से वार किया गया. तीनों युवक खून से लथपथ हो गए.

ग्रामीणों ने की आरोपी की पिटाई: घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल कवर्धा भेजा गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

गांव के ही एक युवक ने धारदार टंगिया से तीन ग्रामीणों पर हमला कर दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चारों का इलाज जारी: इस घटना में कुल चार लोग घायल हुए हैं. डॉक्टरों के अनुसार, एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच में जुटी: सूचना मिलते ही झलमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. डीएसपी संजय कुमार ध्रुव ने बताया कि आरोपी खेदू राम आदतन बदमाश है. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. घायलों के ठीक होने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है.

चारों का इलाज जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
