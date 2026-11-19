कबीरधाम में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 13 मामलों में 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त
दूसरे राज्यों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने की आशंका, करीब 10 वाहन जब्त, सीमावर्ती चेकपोस्टों पर निगरानी तेज.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 2:56 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने का खेल तेज हो गया है. मध्यप्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों से सस्ते दामों पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका के बीच कबीरधाम जिला प्रशासन ने ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट बनाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध धान कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.
अवैध धान परिवहन पर प्रशासन सख्त
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब तक जिले में अवैध धान परिवहन और कारोबार के 13 मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है. इसके अलावा अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 10 वाहनों को भी जब्त किया गया है.
इस पूरे अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 17 नवंबर को सामने आई. जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पासिंग वाहन क्रमांक UP70 LT 9660 से 755 बोरी धान बरामद किया गया. इसका कुल वजन करीब 302 क्विंटल बताया गया है. इतनी बड़ी मात्रा में धान मिलने के बाद दूसरे राज्य से धान लाकर स्थानीय खरीदी व्यवस्था में खपाने की आशंका जताई जा रही है.
संयुक्त टीमों की निगरानी में कार्रवाई
अवैध धान के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, मंडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें लगातार मैदान में सक्रिय हैं. सीमावर्ती रास्तों, मुख्य मार्गों और संदिग्ध परिवहन पर विशेष नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध कारोबार और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
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