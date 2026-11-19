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कबीरधाम में अवैध धान कारोबार पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 13 मामलों में 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त

कबीरधाम अवैध धान कारोबार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने का खेल तेज हो गया है. मध्यप्रदेश और अन्य सीमावर्ती राज्यों से सस्ते दामों पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका के बीच कबीरधाम जिला प्रशासन ने ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट बनाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध धान कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

अवैध धान परिवहन पर प्रशासन सख्त विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब तक जिले में अवैध धान परिवहन और कारोबार के 13 मामले सामने आ चुके हैं. इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 800 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है. इसके अलावा अवैध परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे करीब 10 वाहनों को भी जब्त किया गया है.