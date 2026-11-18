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कबीरधाम बिजली कंपनी के दो केंद्रों में 4.30 करोड़ का गबन, कर्मचारी गिरफ्तार

Etv Bharat ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कवर्धा: कबीरधाम जिले में सरकारी राशि के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दो विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थ रहे एक कर्मचारी पर 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये के वित्तीय गबन का आरोप है. मामले में पिपरिया पुलिस ने आरोपी कर्मचारी मनोज साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. आरोपी पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच कंपनी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है.

पिपरिया थाने में दर्ज कराई शिकायत पुलिस के मुताबिक, मामले की शिकायत सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने थाना पिपरिया में दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि विद्युत वितरण केंद्र रवेली में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ मनोज साहू ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की 3 करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की. इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 127/2026 के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना और गबन सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.