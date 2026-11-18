कबीरधाम बिजली कंपनी के दो केंद्रों में 4.30 करोड़ का गबन, कर्मचारी गिरफ्तार
2019 से 2023 के बीच रवेली, मरका विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थापना के दौरान कर्मचारियों ने बैंक खाते में कंपनी की रकम जमा नहीं कराई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 9:32 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले में सरकारी राशि के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दो विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थ रहे एक कर्मचारी पर 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये के वित्तीय गबन का आरोप है. मामले में पिपरिया पुलिस ने आरोपी कर्मचारी मनोज साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. आरोपी पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच कंपनी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है.
पिपरिया थाने में दर्ज कराई शिकायत
पुलिस के मुताबिक, मामले की शिकायत सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने थाना पिपरिया में दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि विद्युत वितरण केंद्र रवेली में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ मनोज साहू ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की 3 करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की. इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 127/2026 के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना और गबन सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.
रवेली, मरका विद्युत वितरण केंद्रों में 4 करोड़ 30 लाख का गबन
जांच के दौरान विद्युत वितरण केंद्र मरका से भी गबन की शिकायत सामने आई. सहायक अभियंता संदीप कुमार सोनी की शिकायत के अनुसार, मरका केंद्र में पदस्थापना और प्रभार के दौरान आरोपी ने 1 करोड़ 12 लाख 69 हजार 171 रुपये कंपनी के खाते में जमा नहीं किए. इस तरह दोनों केंद्रों में कुल 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये के गबन का मामला सामने आया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच की गई. पूछताछ के दौरान आरोपी से गबन के संबंध में जानकारी जुटाई गई. पिपरिया थाना प्रभारी नितिन तिवारी के अनुसार आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है.
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