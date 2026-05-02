ETV Bharat / state

पति को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पत्नी ने पड़ोसन को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा: कबीरधाम जिले के ग्राम रोकनी में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार यह मामला अवैध संबंध और आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का है.

पुलिस के मुताबिक सोनकली बैगा (22 वर्ष) को पति जेठूराम बैगा ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल कवर्धा में भर्ती कराया गया था, जहां 27 अप्रैल 2026 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. प्रारंभिक सूचना पर थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि घटना स्थल कुकदूर थाना क्षेत्र में होने के कारण वहां मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई.

कबीरधाम जिला पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अवैध संबंध बना हत्या की वजह?

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतिका का पड़ोसी अर्जुन बैगा के साथ कथित अवैध संबंध था. 21 अप्रैल 2026 को अर्जुन बैगा की पत्नी मंदाकिनी बैगा ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. इसी दौरान आवेश में आकर मंदाकिनी बैगा ने बांस के डंडे से सोनकली बैगा की पिटाई कर दी

बेरहमी से पिटाई में गई जान

आरोपी महिला की पिटाई से सोनकली को गंभीर चोट आई थी. घटना के बाद घायल सोनकली अपने घर पहुंची, जहां परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी मंदाकिनी बैगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.