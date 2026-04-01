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कबीरधाम को मिली 7 नई एम्बुलेंस, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश के लिए 370 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी. इसी में से कवर्धा जिले को 7 एंबुलेंस मिली है.

Kabirdham 7 new ambulance
कबीरधाम को मिली 7 नई एम्बुलेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. यहां 108 सेवा के तहत 7 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी और कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एम्बुलेंस को रवाना किया.

इन जगहों पर होगी तैनाती

इन 7 एम्बुलेंस में 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) और 5 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एम्बुलेंस शामिल हैं. एक ALS एम्बुलेंस जिला मुख्यालय कवर्धा और दूसरी चिल्पी में तैनात की जाएगी. वहीं 5 BLS एम्बुलेंस को पंडरिया, सहसपुर लोहारा, रेंगाखार, कुकदूर और बोड़ला क्षेत्रों में सेवा देने के लिए रखा गया है. इससे दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और बेहतर होगी.

108 सेवा के तहत 7 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नई एंबुलेंस में आधुनिक उपकरण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज निर्माण सहित कई स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि नई एम्बुलेंस आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिससे दुर्घटना या आपात स्थिति में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सकेगा.

इन एम्बुलेंस के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मरीजों को समान रूप से लाभ मिलेगा.- गोपाल वर्मा, कलेक्टर

जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं हो रहीं विकसित

कलेक्टर ने यह भी बताया कि संभाग मुख्यालय स्तर पर नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू युक्त एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, जिसका लाभ कबीरधाम जिले को भी मिलेगा. इन एम्बुलेंस में बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी.

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