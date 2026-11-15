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धान खरीदी की शुरुआत मिठाई के साथ, कबीरधाम कलेक्टर ने मीठा खिलाकर किसानों का खरीदी केंद्र में किया स्वागत

धान खरीदी की शुरुआत मिठाई के साथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज प्रदेश में 15 नवंबर से हो गया है. कबीरधाम जिले के भी 144 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई. पहले दिन कलेक्टर ने खऱीदी केंद्र पहुंचकर किसानों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया. साथ ही जायजा भी लिया.

कबीरधाम कलेक्टर ने मीठा खिलाकर किसानों का खरीदी केंद्र में किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पहले दिन 10 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य जिले में भी किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों में पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने खरीदी के शुरुआती दिन करीब 10 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है. किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टोकन व्यवस्था से लेकर तौल और अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं.