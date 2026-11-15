धान खरीदी की शुरुआत मिठाई के साथ, कबीरधाम कलेक्टर ने मीठा खिलाकर किसानों का खरीदी केंद्र में किया स्वागत
पहले दिन 10 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य, कलेक्टर तुलिका ने केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों को तिलक लगाया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 2:36 PM IST
कवर्धा. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आगाज प्रदेश में 15 नवंबर से हो गया है. कबीरधाम जिले के भी 144 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई. पहले दिन कलेक्टर ने खऱीदी केंद्र पहुंचकर किसानों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया. साथ ही जायजा भी लिया.
पहले दिन 10 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य
जिले में भी किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों में पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने खरीदी के शुरुआती दिन करीब 10 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है. किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए टोकन व्यवस्था से लेकर तौल और अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं.
कलेक्टर तुलिका ने किसानों से की बात
धान खरीदी के पहले दिन कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने जिले के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के साथ किसानों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं एवं अनुभवों की जानकारी ली. केंद्रों में धान बेचने पहुंचे पहले किसानों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया. कलेक्टर ने किसानों को नए खरीफ सीजन की धान खरीदी के लिए शुभकामनाएं देते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए.
सभी किसानों को धान खरीदी शुरू होने की बधाई, केंद्रों में सभी तरह की आवश्यक तैयारियां की गई हैं. इसके अलावा मैंने संग्रहण केंद्र का भी जायजा लिया वहां भी पूरी तैयारी है- तुलिका प्रजापति, कलेक्टर
अवैध धान पर भी निगरानी
कबीरधाम जिला मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों की सीमाओं से जुड़ा होने के कारण अवैध धान की आवक रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. इसे लेकर कलेक्टर ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं. यहां दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर नजर रखने के लिए निगरानी और जांच की जा रही है, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
वहीं, इस वर्ष राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना को लेकर भी किसानों में उत्साह देखा जा रहा है. किसानों का कहना है कि योजना के तहत कम मात्रा में धान बेचने पर भी अंतर की राशि का लाभ मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. प्रशासन ने भी पारदर्शिता के साथ धान खरीदी पूरी कराने और किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है.