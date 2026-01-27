कवर्धा के कुएं में मिली अज्ञात व्यक्ति की सड़ी गली लाश, जांच में जुटी पुलिस
कवर्धा में कुएं से एक शख्स की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
Published : January 27, 2026 at 9:22 PM IST
कवर्धा: मंगलवार को छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की लाश कुएं से बरामद हुई. यह लाश बुरी तरह सड़ और गल चुकी थी. थाना सहसपुर लोहारा के रणवीर क्षेत्र से यह लाश बरामद हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद कवर्धा पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
चार पांच दिन पुराना है शव
ग्रामीणों ने जब कुए में शव को तैरते हुए देखा, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सहसपुर लोहारा थाना पुलिस और चौकी रणवीर की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला. शव की स्थिति बेहद खराब थी. शुरुआती जांच में पता चला कि शव करीब 5 दिन पुराना है.
पुलिस की शुरुआती जांच में हुआ खुलासा
पुलिस की शुरुआत जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. शव के अत्यधिक डिकंपोज हो जाने के कारण उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है. शरीर पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस सतर्कता बरत रही है- मनीष मिश्रा, लोहारा थाना प्रभारी, कवर्धा
पुलिस की तफ्तीश हुई तेज
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस शव की पहचान कर रही है. जांच के बाद इस केस में और खुलासा हो सकेगा.