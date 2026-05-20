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दिल्ली: कबीर नगर हत्याकांड के आरोपी के भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां श्याम लाल कॉलेज के पास 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मौजपुर के गुरुद्वारा मोहल्ला निवासी अमानुल्लाह कुरैशी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मृतक अमानुल्लाह उस मोइन का छोटा भाई था, जिसने कुछ महीने पहले कबीर नगर इलाके में एक अन्य युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशंका जताई जा रही है कि यह वारदात उसी हत्याकांड का बदला हो सकती है.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी संदीप लंभा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 और 20 मई की दरमियानी रात वेलकम थाने में फायरिंग की सूचना मिली थी. जब पुलिस टीम श्याम लाल कॉलेज के पास मौके पर पहुंची, तो पता चला कि घायल अमानुल्लाह कुरैशी को उसके परिवार वाले तुरंत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले गए हैं. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है.

फोरेंसिक जांच और एफआईआर दर्ज

वारदात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय वेलकम थाना पुलिस, स्पेशल स्टाफ, क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण कर वहां से महत्वपूर्ण सबूत और खोखे बरामद किए हैं. पुलिस ने इस संबंध में वेलकम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर नंबर 233/26 दर्ज कर ली है.