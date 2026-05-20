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दिल्ली: कबीर नगर हत्याकांड के आरोपी के भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में श्याम लाल कॉलेज के पास 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या,आपसी रंजिश के मामले की आशंका

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 11:01 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां श्याम लाल कॉलेज के पास 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मौजपुर के गुरुद्वारा मोहल्ला निवासी अमानुल्लाह कुरैशी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मृतक अमानुल्लाह उस मोइन का छोटा भाई था, जिसने कुछ महीने पहले कबीर नगर इलाके में एक अन्य युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशंका जताई जा रही है कि यह वारदात उसी हत्याकांड का बदला हो सकती है.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी संदीप लंभा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 और 20 मई की दरमियानी रात वेलकम थाने में फायरिंग की सूचना मिली थी. जब पुलिस टीम श्याम लाल कॉलेज के पास मौके पर पहुंची, तो पता चला कि घायल अमानुल्लाह कुरैशी को उसके परिवार वाले तुरंत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले गए हैं. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है.

फोरेंसिक जांच और एफआईआर दर्ज
वारदात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय वेलकम थाना पुलिस, स्पेशल स्टाफ, क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण कर वहां से महत्वपूर्ण सबूत और खोखे बरामद किए हैं. पुलिस ने इस संबंध में वेलकम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर नंबर 233/26 दर्ज कर ली है.

आरोपियों की तलाश में जुटीं कई टीमें
इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है. डीसीपी संदीप लंभा ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें दबोचने के लिए पुलिस की कई विशेष टीमों को तैनात किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद ले रही है. मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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