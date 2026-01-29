ETV Bharat / state

कबीरदास ने जहां ली थी अंतिम सांस वहां शुरू हुआ ये महोत्सव, कबीर पंथियों का लगा मेला

36 वर्षों से लगातार हो रहा आयोजन, इस बार छह दिनों तक चलेगा ये आयोजन.

कबीर मगहर महोत्सव 2026
कबीर मगहर महोत्सव 2026 (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
संतकबीरनगर: जिले में स्थित महान सूफी संत कबीर की परिनिर्वाण स्थली मगहर में बुधवार को कबीर मगहर महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ. यह महोत्सव दो फरवरी तक चलेगा. जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि यह महोत्सव संत कबीर के विचारों और उनकी सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है. पुलिस अधीक्षक संदीप मीना ने कहा कि 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को देखने आने वाले पर्यटकों और कबीर पंथियों के लिए विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है.


महोत्सव के उद्घाटन से पहले जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप मीना ने संत कबीर की समाधि और मजार पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया. इसके पश्चात दोनों अफसरों ने विभिन्न सरकारी विभागों के स्टालों का बारीकी से निरीक्षण किया. महोत्सव की शुरुआत में स्कूली छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, साथ ही जागरूकता से जुड़े नाटकों के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का संदेश दिया.


गौरतलब है कि पिछले 36 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह महोत्सव आज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है. पूरे विश्व को 'कौमी एकता' का संदेश देने वाले संत कबीर की इस परिनिर्वाण स्थली पर आयोजित होने वाले इस उत्सव में हर साल की तरह इस बार भी देश के नामी-गिरामी शायर, कवि, गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से प्रतिदिन समां बांधेंगे.

