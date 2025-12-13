ETV Bharat / state

वाराणसी में 500 साल के बाद बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत, एक साथ 500 लोग कर सकते हैं कीर्तन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

प्राकट्य स्थल का मकराना के गुलाबी पत्थरों से कायाकल्प किया गया है. 8 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए गए हैं.

बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत.
बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 9:09 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 9:52 PM IST

वाराणसी : लहरतारा स्थित संत कबीर की प्राकट्य स्थल की तस्वीर बदल गई है. मकराना के गुलाबी पत्थरों से पूरे जन्मस्थान का कायाकल्प किया गया है. कबीर कीर्ति मंदिर की भव्यता भी बढ़ गई है. एक सभागार भी बनाया गया है. जिसमें एक साथ 500 लोग बैठ कर कीर्तन कर सकते हैं. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने की तैयारी है.

संत कबीर का प्राकट्य काशी के लहरतारा तालाब में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कमल पुष्प पर हुआ था, जहां से उन्हें जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने प्राप्त किया. संत कबीर ने जीवन भर सामाजिक कुरीतियों, पाखंड और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता, प्रेम एवं समानता का संदेश दिया. संत कबीर का देहावसान 1518 में गोरखपुर के मगहर में हुआ. कहा जाता है कि काशी में मृत्यु से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसी मान्यता को तोड़ने के लिए कबीर ने मगहर को अपनी समाधि स्थली चुना.

मकराना के गुलाबी पत्थरों से कायाकल्प किया गया है. (Video Credit; ETV Bharat)

पहले आने वाले श्रद्धालु होते थे निराश : स्थानीय नागरिक सुमित मिश्रा ने बताया, कबीर मठ के पुनर्विकास के बाद यहां पर्यटकों और कबीर पंथ से जुड़े अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज यह स्थल एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र बन रहा है. हमने वो दौर भी देखा है, जब यहां जंगल था. महंत जी कुटिया में साधना करते थे. पहले आने वाले श्रद्धालु निराश होकर लौटते थे, लेकिन अब यहां का परिवर्तन देखकर लोगों को गर्व महसूस होता है.

8 करोड़ रुपये से हुआ ऐतिहासिक विकास : कबीर मठ के पीठाधीश्वर गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि पहले शोधार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए यहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं. संत कबीर से जुड़े शोध कार्यों के लिए भी अनुकूल वातावरण का अभाव था. इस स्थिति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बाद सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी. 500 साल बाद कबीर प्राकट्य स्थली का व्यापक स्तर पर विकास संभव हो सका.

एक साथ 500 लोग कर सकेंगे साधना : गोविंद दास शास्त्री ने बताया, प्राकट्य स्थली पर प्रवेश द्वार, ओपन थिएटर, संत कबीर घाट, पाथवे, स्मारक और सभागार का नवीनीकरण पूरा हो चुका है. अब यहां एक साथ 500 से अधिक लोग ध्यान, योग और साधना कर सकेंगे. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से कराने की प्लानिंग है.

लहरतारा तालाब का क्षेत्र लगभग 17 एकड़ में फैला है. इसके सुंदरीकरण और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है. एक म्यूज़ियम बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें कबीर के दोहे, वाणी, ग्रंथ और उनसे जुड़ी धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा.

गोविंद दास शास्त्री ने बताया, लोकार्पण के बाद श्रद्धालु लहरतारा तालाब के सामने से सीधे प्राकट्य स्थली में प्रवेश कर सकेंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों का कक्ष भी बनाया गया है. इस संपूर्ण विकास कार्य को पर्यटन विभाग की देखरेख में यूपीपीसीएल द्वारा पूरा किया गया है.

