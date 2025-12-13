ETV Bharat / state

वाराणसी में 500 साल के बाद बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत, एक साथ 500 लोग कर सकते हैं कीर्तन, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : लहरतारा स्थित संत कबीर की प्राकट्य स्थल की तस्वीर बदल गई है. मकराना के गुलाबी पत्थरों से पूरे जन्मस्थान का कायाकल्प किया गया है. कबीर कीर्ति मंदिर की भव्यता भी बढ़ गई है. एक सभागार भी बनाया गया है. जिसमें एक साथ 500 लोग बैठ कर कीर्तन कर सकते हैं. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने की तैयारी है. संत कबीर का प्राकट्य काशी के लहरतारा तालाब में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कमल पुष्प पर हुआ था, जहां से उन्हें जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने प्राप्त किया. संत कबीर ने जीवन भर सामाजिक कुरीतियों, पाखंड और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता, प्रेम एवं समानता का संदेश दिया. संत कबीर का देहावसान 1518 में गोरखपुर के मगहर में हुआ. कहा जाता है कि काशी में मृत्यु से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसी मान्यता को तोड़ने के लिए कबीर ने मगहर को अपनी समाधि स्थली चुना. मकराना के गुलाबी पत्थरों से कायाकल्प किया गया है. (Video Credit; ETV Bharat) पहले आने वाले श्रद्धालु होते थे निराश : स्थानीय नागरिक सुमित मिश्रा ने बताया, कबीर मठ के पुनर्विकास के बाद यहां पर्यटकों और कबीर पंथ से जुड़े अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज यह स्थल एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र बन रहा है. हमने वो दौर भी देखा है, जब यहां जंगल था. महंत जी कुटिया में साधना करते थे. पहले आने वाले श्रद्धालु निराश होकर लौटते थे, लेकिन अब यहां का परिवर्तन देखकर लोगों को गर्व महसूस होता है.