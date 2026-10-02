कबीरधाम जिले के हथमुड़ी में 2 लोगों की मिली लाश, गांव में प्रेम संबंध की चर्चा
गांव में खेत के पास पेड़ लटकी मिली लाश, संदिग्ध मौत के चलते पुलिस जांच में जुटी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 7:51 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के हथमुड़ी गांव में 2 लोगों की खेत किनारे पेड़ पर लटकी लाश मिली है. मृतक की पहचान छोटू चंद्रवंशी और मृतिका की पहचान ज्योति चंद्रवंशी के रूप में हुई है. मृतक युवक दो बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जबकि युवती अविवाहित थी. पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सही वजह सामने आ पाएगी.
दोनों लंबे समय से परिचित थे
मामला कुंडा थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि मृतक और मृतका दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. दोनों के बीच लंबे समय से परिचय और नजदीकी होने की बात कही जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार, दोनों के बीच विवाह को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका. इसी बीच दोनों की मौत की खबर सामने आने से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की जानकारी मिलने के बाद कुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
मर्ग पंचनामा कर जांच में लिया गया है. प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या से जुड़ा लग रहा है. हालांकि पूरी जांच के बाद ही वजह सामने आएगी.- भूपत सिंह, SDOP