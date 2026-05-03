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हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत, SAI सेंटर की सुविधाओं और कोचों को लेकर कही ये बात

हिमाचल की दो स्टार कबड्डी खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया.

Kabaddi Player Simran Kamboj Nikita Chauhan received warm welcome
धर्मशाला पहुंचीं गोल्डन गर्ल्स का भव्य स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 3:10 PM IST

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धर्मशाला: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाकर लौटीं हिमाचल की दो स्टार कबड्डी खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) धर्मशाला की निकिता चौहान और सिमरन कंबोज ने चीन के सान्या में आयोजित छठे एशियन बीच गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है. एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कर्मभूमि धर्मशाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) सेंटर पहुंचीं इन खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय यहां के अनुशासन, आधुनिक सुविधाओं और कोचों की कड़ी मेहनत को दिया.

दोनों गोल्डन गर्ल्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हुए कहा कि, धर्मशाला SAI सेंटर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है. उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाली हाई-एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैट सुविधाओं ने उनके खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. खिलाड़ियों ने विशेष रूप से अपने कोचों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने न केवल उनकी तकनीक पर काम किया बल्कि मुश्किल समय में उनका मनोबल भी बढ़ाए रखा.

धर्मशाला में हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

कबड्डी कोच पूजा ठाकुर ने कहा कि, "जीत के पीछे SAI सेंटर के कोचों का अटूट विश्वास है. यहां के स्टाफ ने सभी खिलाड़ियों को परिवार की तरह सपोर्ट किया, जिससे सभी खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत बन पाए. आज खुशी इस बात की होती है कि कम समय में ही धर्मशाला का ये SAI कैंपस देशभर में नामी कैंपस हो चुका है क्योंकि पूरी टीम में आधी टीम तो इसी सेंटर से चुनी हुई होती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सेंटर और यहां से कोचिंग लेने वाले खिलाड़ियों का भविष्य कैसा होगा."

वहीं, निकिता चौहान ने अपने साथी खिलाड़ियों को याद करते हुए कहा, "हम अपने सीनियर खिलाड़ियों को देखकर प्रेरित हुए हैं. धर्मशाला सेंटर में जो सहयोगी माहौल है, वह किसी भी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए काफी है."

सिमरन कंबोज ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि "साई सेंटर धर्मशाला की डाइट और ट्रेनिंग का ही परिणाम है कि हम चीन में अंतरराष्ट्रीय दबाव को झेल सके. यहां की सुविधाओं की जितनी सराहना की जाए कम है." उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बेटियों को भी बेटों की मानिद खेलों में तबज्जों दी जाए, उन्होंने प्रो कबड्डी की भी मांग की."

Kabaddi Player Simran Kamboj Nikita Chauhan received warm welcome
हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

इन बेटियों की कामयाबी ने धर्मशाला SAI सेंटर का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है. कोचों ने भी खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इनकी मेहनत और समर्पण ही आज इन्हें इस मुकाम पर लेकर आया है. इन खिलाड़ियों का लक्ष्य अब आने वाली प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह देश के लिए पदक जीतना है.

Kabaddi Player Simran Kamboj Nikita Chauhan received warm welcome
धर्मशाला पहुंचने पर हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

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