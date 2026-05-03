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हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत, SAI सेंटर की सुविधाओं और कोचों को लेकर कही ये बात

धर्मशाला: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाकर लौटीं हिमाचल की दो स्टार कबड्डी खिलाड़ी निकिता चौहान और सिमरन कंबोज का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) धर्मशाला की निकिता चौहान और सिमरन कंबोज ने चीन के सान्या में आयोजित छठे एशियन बीच गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है. एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कर्मभूमि धर्मशाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) सेंटर पहुंचीं इन खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय यहां के अनुशासन, आधुनिक सुविधाओं और कोचों की कड़ी मेहनत को दिया.

दोनों गोल्डन गर्ल्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हुए कहा कि, धर्मशाला SAI सेंटर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है. उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाली हाई-एल्टीट्यूड ट्रेनिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैट सुविधाओं ने उनके खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. खिलाड़ियों ने विशेष रूप से अपने कोचों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने न केवल उनकी तकनीक पर काम किया बल्कि मुश्किल समय में उनका मनोबल भी बढ़ाए रखा.

धर्मशाला में हिमाचल की 'गोल्डन गर्ल्स' का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

कबड्डी कोच पूजा ठाकुर ने कहा कि, "जीत के पीछे SAI सेंटर के कोचों का अटूट विश्वास है. यहां के स्टाफ ने सभी खिलाड़ियों को परिवार की तरह सपोर्ट किया, जिससे सभी खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत बन पाए. आज खुशी इस बात की होती है कि कम समय में ही धर्मशाला का ये SAI कैंपस देशभर में नामी कैंपस हो चुका है क्योंकि पूरी टीम में आधी टीम तो इसी सेंटर से चुनी हुई होती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सेंटर और यहां से कोचिंग लेने वाले खिलाड़ियों का भविष्य कैसा होगा."