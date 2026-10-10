सरकार ने मानी अपनी 'गलती'! मेडल की हैट्रिक लगाने वाली इस चैंपियन खिलाड़ी को भी मिलेगा 1 करोड़
हिमाचल सरकार ने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रितु नेगी को भी 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने पर मुहर लगा दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:25 PM IST
शिमला: एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान रितु नेगी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम देने का निर्णय लिया है. हिमाचल की महिला कबड्डी खिलाड़ियों पुष्पा, ज्योति, भावना के साथ रितु नेगी को भी अन्य स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने का निर्णय किया है. आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस असमंजस को आधिकारिक तौर पर दूर कर लिया गया है. कैबिनेट में सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ देने को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसकी जानकारी दी.
एक करोड़ की राशि का ऐलान होते ही रितु नेगी और उनके पिता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हम दोनों खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए शिमला आएंगे और उनका धन्यावाद करेंग. सरकार ने सभी खिलाड़ियों को इनाम की घोषणा कर सराहनीय कार्य किया है.
रितु नेगी के विवाद पर लगी ब्रेक
बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की अन्य तीन महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के साथ-साथ क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी. सीएम सुक्खू ने इसे लेकर फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, लेकिन सीएम की पोस्ट में रितु नेगी का नाम नहीं था. रितु नेगी लगातार तीन एशियन गेम्स से भारत का प्रतिनिधित्व करती आई हैं. उन्होंने इस दौरान दो गोल्ड और एक रजत पदक अपने नाम किया. 2023 के एशियन गेम्स में बतौर कप्तान भारत की कबड्डी टीम क वो मूलत: सिरमौर के शिलाई की रहने वाली हैं और हरियाणा के पानीपत में कबड्डी खिलाड़ी के साथ उनकी शादी हुई है.
माना जा रहा था कि हरियाणा उनकी शादी होने के कारण उन्हें इनाम की सूची से बाहर रखा गया है, इसके बाद इस पर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था. रितु नेगी ने खुद मीडिया के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि वो किसी राज्य विशेष की नहीं बल्कि देश के लिए खेलती हैं.
रितु नेगी ने जताई थी नाराजगी
ईटीवी से बातचीत में रितु नेगी ने कहा कि 'जब मैं मैदान में उतरती हूं तो हिमाचल की बेटी या हरियाणा की बहू के रूप में नहीं खेलती. मेरा एकमात्र उद्देश्य देश के लिए खेलना और तिरंगे का मान बढ़ाना होता है. मैं तीन एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हूं. इतनी उपलब्धियों के बावजूद इस बार मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है.' विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था. विवाद बढ़ने और चौतरफा आलोचना के बाद सरकार ने मामले का संज्ञान लिया. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है और रितु नेगी को भी 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.
कौन हैं रितु नेगी
रितु नेगी हिमाचल के सिरमौर की रहने वाली हैं. 2022 में उनकी शादी हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुलिया से हुई थी. रितु फिलहाल भारतीय रेलवे में नौकरी कर रही हैं. वो भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं. 2026 में जापान में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रहने से पहले रितु नेगी 2011 में जूनियर महिला एशियन गेम्स में बतौर कप्तान भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं. टीम की रेडर के रूप में साल 2018 में जकार्ता में खेले गए एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने रजत पदक जीता था. वहीं, नेपाल में 2019 में खेली गई साउथ एशियन गेम्स में वह गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. 2023 में उनकी कप्तानी में टीम ने चीन में खेले गए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था. इसके बाद रितु नेगी को देश की राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था. रितु नेगी ने कबड्डी का प्रशिक्षण बिलासपुर स्थित होस्टल से लिया. साल 2014 से वह प्रदेश से बाहर हैं और रेलवे की ओर से खेलती आ रही हैं. उन्हें अर्जुन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है.
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