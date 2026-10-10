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सरकार ने मानी अपनी 'गलती'! मेडल की हैट्रिक लगाने वाली इस चैंपियन खिलाड़ी को भी मिलेगा 1 करोड़

कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ( INSTA@RITU-NEGI )

शिमला: एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान रितु नेगी को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम देने का निर्णय लिया है. हिमाचल की महिला कबड्डी खिलाड़ियों पुष्पा, ज्योति, भावना के साथ रितु नेगी को भी अन्य स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि देने का निर्णय किया है. आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस असमंजस को आधिकारिक तौर पर दूर कर लिया गया है. कैबिनेट में सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ देने को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसकी जानकारी दी.

कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को भी मिलेगा 1 करोड़ (ETV BHARAT) एक करोड़ की राशि का ऐलान होते ही रितु नेगी और उनके पिता ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि हम दोनों खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए शिमला आएंगे और उनका धन्यावाद करेंग. सरकार ने सभी खिलाड़ियों को इनाम की घोषणा कर सराहनीय कार्य किया है.

रितु नेगी के विवाद पर लगी ब्रेक बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की अन्य तीन महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के साथ-साथ क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी. सीएम सुक्खू ने इसे लेकर फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, लेकिन सीएम की पोस्ट में रितु नेगी का नाम नहीं था. रितु नेगी लगातार तीन एशियन गेम्स से भारत का प्रतिनिधित्व करती आई हैं. उन्होंने इस दौरान दो गोल्ड और एक रजत पदक अपने नाम किया. 2023 के एशियन गेम्स में बतौर कप्तान भारत की कबड्डी टीम क वो मूलत: सिरमौर के शिलाई की रहने वाली हैं और हरियाणा के पानीपत में कबड्डी खिलाड़ी के साथ उनकी शादी हुई है. माना जा रहा था कि हरियाणा उनकी शादी होने के कारण उन्हें इनाम की सूची से बाहर रखा गया है, इसके बाद इस पर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था. रितु नेगी ने खुद मीडिया के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी और कहा था कि वो किसी राज्य विशेष की नहीं बल्कि देश के लिए खेलती हैं. सिरमौर के शिलाई से हैं रितु नेगी (INSTA@RITU-NEGI)