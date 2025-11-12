सरगुजा जिले में पहली बार बना कबड्डी संघ, गांव की प्रतिभा को नेशनल स्तर तक पहुंचाना लक्ष्य
सरगुजा जिले में पहली बार जिला कबड्डी संघ बना है, जिसने जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 6:04 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 6:47 PM IST
सरगुजा : आदिवासी अंचल सरगुजा के गांवों में ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे हैं,जिन्होंने अपने खेल से बेहतर मुकाम हासिल किया. लेकिन बात यदि कबड्डी की हो तो इस खेल में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते. क्योंकि कबड्डी को लेकर जिस तरह का वातावरण चाहिए वो जिले में नहीं था. लेकिन पहली बार जिले में कबड्डी संघ बना है ताकि कबड्डी के खिलाड़ियों को आगे लाया जा सके.संघ बनने के बाद जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.
स्कूल में सीखा कबड्डी का खेल : कबड्डी खिलाड़ी रामाधार पैकरा ने बताया, ''मैं बचपन से कबड्डी खेल रहा हूं. कबड्डी खेलना स्कूल में सीखा. मैं उदारी से हूं, यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है. मेरे गांव से लगभग तीन टीमें हैं. सभी में 12 प्लेयर लगते हैं. जब नए बच्चे आते हैं तो उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूं और खेलता भी हूं. यहां कोई कोच नहीं है.''
इस प्रतियोगिता में आकर बहुत अच्छा लगा. हमारे सरगुजा में ऐसा कभी नहीं हुआ था. ये फर्स्ट बार ऐसे हुआ है. बहुत अच्छा लगा. फाइनल तक हम लोगों की टीम पहुंच गई - रामाधार पैकरा,कबड्डी खिलाड़ी
कॉलेज में एक हफ्ते की मिली ट्रेनिंग : बालिका टीम की कप्तान शालू पैकरा ने बताया, ''बुलंगा गांव की हूं. हम लोग फाइनल मैच जीत गए. इससे पहले कभी इस तरह की प्रतियोगिता नहीं खेले थे. मैं स्कूल टीम में खेलती थी और फिर अभी कॉलेज टीम में खेलती हूं. मतलब हम लोग ऐसे ही ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच खेलते थे. कोई कोच नहीं मिला सिखाने वाला. कॉलेज में यूनिवर्सिटी वाले खेलते हैं तो सर एक हफ्ता सिखाए थे.हम लोग उतना ही सीखे थे.
मैं एथलेटिक्स खेलती हूं और कबड्डी नेशनल खेलना चाहती हूं. कोच कोई मिल जाते सिखाने के लिए तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते. ग्राउंड भी नहीं है- शालू पैकरा, कबड्डी खिलाड़ी
गांव की प्रतिभा को निखारने का उद्देश्य : कबड्डी संघ के सदस्य निशांत सिंह ने इस मौके पर कहा कि गांव के बच्चे हर खेल खेलते हैं. हर खेल को मंच मिला है. हर खेल के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला है. कबड्डी एक ऐसा खेल है, जो गांव में पुराने समय से प्रचलित है. पहले कबड्डी के खेल होते थे, लेकिन खिलाड़ियों को किसी प्रकार का कोई मंच नहीं मिल सका. जिससे खिलाड़ी आगे नहीं जा पाते थे. इसलिए ये सोचा गया कि इन बच्चों को भी आगे बढ़ाया जाए.
आदिवासी बच्चे हैं, इनको भी आगे बढ़ाया जाए. इसी सोच के साथ एक मंच का निर्माण करने की योजना बनाई गई. अनुमति लेकर हम लोगों ने जिला कबड्डी संघ सरगुजा बनाया. एक आयोजन किया गया. जिसमें लगभग 18 टीमें लड़कों और 17 टीम बालिकाओं की आई. बहुत अच्छी स्पर्धा हुई- निशांत सिंह, सदस्य, जिला कबड्डी संघ
राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ियों से ट्रेनिंग दिलवाना लक्ष्य : कबड्डी के राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह के मुताबिक इसमें मुख्य सोच ये है कि जो भी सरगुजा के बच्चे खेलते थे, उससे उत्कृष्ट बच्चों का चयन किया जाए और उनको ओपन्स में खेलने की तैयारी कराई जाए. इस तैयारी के अनुरूप जो बड़े लेवल पर कबड्डी खेल चुके हैं, उनको भी बुलाने की योजना है ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें. अब एक नए प्रकार की कबड्डी होने लगी है, जो मैट पर होगी. ग्रामीण बच्चे हमेशा से जमीन पर खेलते थे.
मैट पर खेलने की एक नई रीति है. नए टेक्निक्स हैं. शूज पहन कर खेलना है, जो बच्चों को आमतौर पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो खेलते नहीं है. हमारा संघ बच्चों को मैट, शूज, किट और एक अच्छा कोच उपलब्ध कराएगा ताकि हमारे बच्चे राज्यस्तरीय और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में खेलें. हमारे प्रदेश का नाम, हमारे जिले का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करें -राजेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कोच
मैट पर प्रैक्टिस का पड़ता है फर्क : राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि मैं स्कूल विभाग से जुड़ा हुआ हूं. कई तरह के खेल तो कराता ही हूं. कबड्डी खो खो पुराने पारंपरिक खेल के रूप में थे.हम ग्रामीण लेवल पर इन खेलों को मिट्टी पर लाइन अप करके खिलाते थे. लेकिन आधुनिक समय में ये सारे खेल मैट पर खेले जाने लगे हैं. हमारे स्कूली बच्चे, जो स्कूल के टूर्नामेंट को खेल लेते हैं, स्टेट तक भी वो खेल लेते हैं. लेकिन जैसे ही वो नेशनल जाते हैं, मैट में प्रैक्टिस नहीं होने के कारण टीम कमजोर हो जाती है.
राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि अभी जो जिला संघ बनाया है, उससे उम्मीद है. सरगुजा के जितने भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनको शूज प्रोवाइड करवाएं, मैट प्रोवाइड कराएं, कोच प्रोवाइड कराएं. यदि ऐसा हुआ तो सरगुजा में कबड्डी का भविष्य उज्ज्वल होगा.
समाधान सेल बना पुलिस की ताकत, अवैध गतिविधियों पर लगा अंकुश, जनता के सहयोग से घटे अपराध
भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी वर्ल्डकप ट्रॉफी धारी तो छत्तीसगढ़ की बेटी बनी गदाधारी
बालोद में कार से नकदी जब्त, महाराष्ट्र से आ रही थी गाड़ी, हिरासत में दो आरोपी