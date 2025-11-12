ETV Bharat / state

काल भैरव अष्टमी आज, भैरवनाथ की अराधना से सारे संकट होते हैं दूर, जानें इसका महत्व

भगवान शिव के अवतार भैरवनाथ को काल का हरण करने वाले देवता के रूप में काल भैरव भी कहा जाता है.

कालभैरव अष्टमी
कालभैरव अष्टमी (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
Published : November 12, 2025 at 7:41 AM IST

बीकानेर : भगवान कालभैरव की पूजा-अर्चना करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा होती है. भगवान शिव के अवतार के रूप में पूज्य कालभैरव अष्टमी बुधवार को मनाई जाएगी. भगवान भैरवनाथ को काल भैरव कहा जाता है. जिसका अर्थ है कि जो काल का भी हरण करते हैं. काल भैरव का वाहन श्वान होता है. भगवान भैरवनाथ की दो स्वरूपों में पूजा होती है, जिन्हें काला भैरव और गोरा भैरव के नाम से पुकारा जाता है.

दो स्वरूप में पूजा : पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि काला भैरव भगवान शिव यानी कि रुद्र का अवतार है और स्वर्ण भैरव यानी कि गोरा भैरव भगवान विष्णु का अवतार है. मान्यता है कि काला और गोरा भैरव की पूजा अर्चना करने से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है. तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए काल भैरव की पूजा करते हैं. जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियों या अकाल मुत्यु का डर रहता है, वे काल भैरव की पूजा करते हैं.

भगवान शिव के रूप हैं काल भैरव : स्कंदपुराण के मुताबिक काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप के चलते उत्पन्न हुए. काल भैरव के नाम में काल है और स्वयं काल यानि यमराज भी इनका किया नहीं टालते. इस वजह से वह काल भैरव कहलाते हैं. उनकी कृपा से नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है.

समस्या हरण के उपाय : भगवान भैरवनाथ को तेल से अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक करने से कई संकटों से मुक्ति मिलती है. भगवान को अलग-अलग भोग अर्पित किए जाते हैं. उड़द से बने खाद्यान्न का भोग लगाना श्रेष्ठ रहता है. भैरव अष्टमी के दिन अष्टोत्तर नाम का जाप करना चाहिए और बीजमंत्र का भी जाप करना चाहिए. कार्यसिद्धि के कामना के अनुसार बीजमंत्र का जाप होता है. भगवान भैरवनाथ के गोरा भैरव यानी स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी की जाती है.

दोषों से मुक्ति : भैरवनाथ को भगवान शंकर के पांचवें अवतार रूद्रावतार के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि भैरव बाबा की पूजा-अर्चना से कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि, मंगल, राहु ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है. कहा जाता है कि राजकीय बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति को भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए. जिससे उसके रुके हुए काम पूरे होते हैं और समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है.

भैरव मंदिरों में होगी विशेष आरती, पूजा : भैरवाष्टमी के दिन भैरव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, आरती और महाप्रसाद का आयोजन होगा. दिन में दो बार भैरवनाथ की आरती होगी इससे पहले तेल पंचामृत अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा.

भैरवाष्टमी
काल भैरवाष्टमी
KAAL BHAIRAV ASHTAMI WORSHIPPING
KAAL BHAIRAVA WORSHIP
KAAL BHAIRAV ASHTAMI 2025

