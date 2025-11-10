ETV Bharat / state

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, बीडीएस टीम का के 9 डॉग शहीद, कई जवानों की बचाई थी जान

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा के गोगुंडा में हुए आईईडी ब्लास्ट में के 9 डॉग शहीद हो गया है. नक्सलियों के बिछाए आईईडी की ब्लास्ट में यह खोजी कुत्ता शहीद हो गया. नक्सलियों ने जो आईईडी प्लांट किया था उसकी चपेट में इस बार बीडीएस (बम डिटेक्टिंग स्क्वॉड) टीम का के9 डॉग आ गया. 74वीं वाहिनी के इस वीर साथी ने अपनी जान देकर साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी. यह वही के9 डॉग था, जिसने अब तक अपनी कुशलता से कई बार जवानों को मौत के मुंह से बचाया है.

फूलबागड़ी के गोगुंडा जंगल में हुआ विस्फोट: आईईडी ब्लास्ट की यह घटना फूलबागड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा जंगल की है. यहां सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी. उस दौरान रास्ते में माओवादियों द्वारा बिछाई गई प्रेशर आईईडी विस्फोटक की चपेट में बीडीएस टीम का के9 डॉग आ गया. विस्फोट में डॉग गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद सुरक्षाबलों में गहरा दुख है, क्योंकि यह डॉग उनके लिए सिर्फ ऑपरेशन का साथी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था.

यह के9 डॉग अब तक दर्जनों सर्च ऑपरेशनों में शामिल रहा है और कई बार आईईडी और बमों का पता लगाकर बड़ी घटनाओं को टाल चुका है. के9 डॉग के सूंघने की शक्ति और सतर्कता ने कई बार जवानों को सुरक्षित घर लौटने का मौका दिया. आज उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है. वो सिर्फ एक डॉग नहीं, एक सच्चा सिपाही था- हिमांशु पांडे, कमांडेंट, 74वीं वाहिनी, सीआरपीएफ