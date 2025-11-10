ETV Bharat / state

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, बीडीएस टीम का के 9 डॉग शहीद, कई जवानों की बचाई थी जान

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के बीडीएस दस्ते का K9 डॉग शहीद हो गया है.

K9 Dog Of BDS Team Martyred
सुकमा आईईडी ब्लास्ट में K9 डॉग शहीद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read
सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा के गोगुंडा में हुए आईईडी ब्लास्ट में के 9 डॉग शहीद हो गया है. नक्सलियों के बिछाए आईईडी की ब्लास्ट में यह खोजी कुत्ता शहीद हो गया. नक्सलियों ने जो आईईडी प्लांट किया था उसकी चपेट में इस बार बीडीएस (बम डिटेक्टिंग स्क्वॉड) टीम का के9 डॉग आ गया. 74वीं वाहिनी के इस वीर साथी ने अपनी जान देकर साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी. यह वही के9 डॉग था, जिसने अब तक अपनी कुशलता से कई बार जवानों को मौत के मुंह से बचाया है.

फूलबागड़ी के गोगुंडा जंगल में हुआ विस्फोट: आईईडी ब्लास्ट की यह घटना फूलबागड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा जंगल की है. यहां सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी. उस दौरान रास्ते में माओवादियों द्वारा बिछाई गई प्रेशर आईईडी विस्फोटक की चपेट में बीडीएस टीम का के9 डॉग आ गया. विस्फोट में डॉग गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद सुरक्षाबलों में गहरा दुख है, क्योंकि यह डॉग उनके लिए सिर्फ ऑपरेशन का साथी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था.

यह के9 डॉग अब तक दर्जनों सर्च ऑपरेशनों में शामिल रहा है और कई बार आईईडी और बमों का पता लगाकर बड़ी घटनाओं को टाल चुका है. के9 डॉग के सूंघने की शक्ति और सतर्कता ने कई बार जवानों को सुरक्षित घर लौटने का मौका दिया. आज उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है. वो सिर्फ एक डॉग नहीं, एक सच्चा सिपाही था- हिमांशु पांडे, कमांडेंट, 74वीं वाहिनी, सीआरपीएफ

8 नवंबर को भी हुआ था आईईडी ब्लास्ट: इस इलाके में माओवादी लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. 8 नवंबर को ही गोगुंडा इलाके में सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया.

के 9 डॉग ने कई बार बचाई सुरक्षाकर्मियों की जान: सीआरपीएफ के कमांडेंट हिमांशु पांडेय ने बताया कि शहीद के9 डॉग ने पिछले कुछ महीनों में कई ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई. उसने कई बार सर्चिंग के दौरान आईईडी और संदिग्ध सामग्री का पता लगाकर संभावित बड़ी दुर्घटनाओं को टाला था. जवान उसे प्यार से शेरा बुलाते थे. आज जब जंगल में उसका आख़िरी सफर निकला, तो जवानों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में गर्व भरा था.

नक्सल ऑपरेशन से बौखला गए हैं नक्सली: बस्तर में लगातार जवानों को सफलता मिल रही है जिससे नक्सली बौखला गए हैं. यही वजह है कि वे इस तरह की वारदात को अंजाम देने में लगातार जुटे रहते हैं.

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का जवान हुआ घायल, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया रायपुर

K9 DOG MARTYRED
SUKMA IED BLAST
PHOOL BAGRI GONGURA
नक्सल प्रभावित सुकमा
K9 DOG OF BDS TEAM

