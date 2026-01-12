ETV Bharat / state

पेसा नियमावली को लेकर दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! रायशुमारी के लिए प्रदेश प्रभारी करेंगे बैठक

झारखंड में कांग्रेस नेता पेसा नियमावली को लेकर दो धड़ों में बंट गए हैं. जिसे लेकर जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी.

Rajesh Kachhap, Deputy Leader, Congress
राजेश कच्छप, उपनेता, कांग्रेस विधायक दल (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड सरकार ने 1996 में बने पेसा कानून को धरातल पर उतारने के लिए पेसा नियमावली-2025 बनाई है. पेसा नियमावली के अधिनियमित होने के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है. विपक्षी दलों के साथ-साथ सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस भी दो गुटों में बंट गई है. एक ओर पूर्व मंत्री और विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव, खुलेआम 'पेसा नियमावली' के प्रावधानों को 1996 के पेसा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं मान रहे हैं जबकि दूसरी ओर बंधु तिर्की, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जैसे नेता नियमावली के पक्ष में नजर आ रहे हैं.

बेहतर पेसा नियमावली का ड्राफ्ट सीएम के पास जाएगा: राजेश कच्छप

झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने पेसा नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए जल्द होने वाली बैठक की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जो भी सलाह सामने आएगी, उसे लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएगी. राजेश कच्छप ने कहा कि हम बेहतर नियमावली बनाकर उसे अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेंगे, जो भी अधिकारी शिड्यूल्ड जिले में जाएं, वह अपनी मानसिकता पेसा नियमावली के हिसाब से पहले सेट कर लें.

जानकारी देते उपनेता, कांग्रेस विधायक दल राजेश कच्छप (Etv bharat)

हेमंत सरकार की वजह से लागू हुआ पेसा कानून

राजेश कच्छप ने बताया कि पेसा कानून-1996 के लगभग ढाई-तीन दशक बाद राज्य में पेसा कानून लागू करने का रास्ता हेमंत सोरेन सरकार ने साफ किया है. उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि एक बेहतर पेसा नियमावली बने और 13 शिड्यूल्ड जिलों में, जो भी अधिकारी जाएं, उनकी मानसिकता पेसा के अनुरूप हो, यह पहले से वह तय कर लें.

15 या 17 जनवरी को बैठक

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 15 जनवरी से 17 जनवरी तक झारखंड दौरे पर रांची में रहेंगे. इस दौरान वह बीएलए के 75 मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. बहुत संभव है कि इन्हीं तीन दिनों में से किसी दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, वर्तमान पेसा नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों के साथ रायशुमारी के लिए बैठक करेंगे.

ऐसे में अब झारखंड कांग्रेस ने अपने दल के अंदर 'पेसा नियमावली 25' को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी के. राजू, वर्तमान विधायक, सांसदों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की बैठक प्रस्तावित है. आगामी बैठक में वर्तमान पेसा नियमावली को और बेहतर बनाने पर चर्चा होगी.

