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ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'कांग्रेस को आंदोलन–विकास से मतलब नहीं, केवल सत्ता और कुर्सी की चिंता'

मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास करने वालों को जनता पहले तीन बार जवाब दे चुकी और संभवत: चौथी बार देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वभाविक है, लेकिन मनभेद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. सिंधिया शनिवार को अलवर में भाजपा की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे.