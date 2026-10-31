ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'कांग्रेस को आंदोलन–विकास से मतलब नहीं, केवल सत्ता और कुर्सी की चिंता'
सिंधिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद केवल विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष का जिम्मेदार नेतृत्व करने के लिए होता है.
Published : October 31, 2026 at 8:25 PM IST
अलवर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास करने वालों को जनता पहले तीन बार जवाब दे चुकी और संभवत: चौथी बार देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वभाविक है, लेकिन मनभेद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. सिंधिया शनिवार को अलवर में भाजपा की ओर से आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे.
'विपक्ष जनता के बीच रखे अपनी बात' : केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों का विरोध करना और जनता के सामने अपना एजेंडा रखना है. यदि विपक्ष जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, तो उसे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठे आरोपों और हंगामे से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता. किसी भी आरोप के साथ तथ्य और तर्क होने चाहिए. संवैधानिक मंचों पर अपनी बात रखने के बजाय सड़क पर अराजकता फैलाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है.
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'कांग्रेस को केवल सत्ता व कुसी की चिंता' : केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को न आंदोलन से मतलब है और न विकास से, उसे केवल सत्ता और कुर्सी की चिंता है. उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद और सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की भाषा और आचरण देखने को मिल रहा है, वह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है. विपक्ष के नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष का पद केवल विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष का जिम्मेदार नेतृत्व करने के लिए होता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके माता–पिता के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद कितने भी गहरे हों, संवाद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए.
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'देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता' : सिंधिया ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और संविधान देश की 140 करोड़ जनता की साझा पूंजी है. इसे मजबूत बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. देश से बढ़कर कोई नहीं हो सकता. इसलिए राजनेताओं को विदेश में भी देश की छवि और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए. विपक्ष को सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध तथ्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए.
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उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का भारत के निर्माण में योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकजुट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने अपने परिवार के पूर्वजों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके परिवार का सरदार पटेल के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है. उनके पूर्वजों ने रियासतों के भारत में विलय और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों में योगदान दिया था. सिंधिया ने कहा कि देश में विकास, जनसेवा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकतंत्र बचाने, अराजकता दूर करने, जनादेश का सम्मान करने और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेने की जरूरत बताई.
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'कांग्रेस ने केरल में मिली जीत कैसी स्वीकारी?': इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि यह प्रक्रिया देश में पहले भी कई बार हो चुकी है. उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद हुए चुनावों में कहीं भाजपा को जीत मिली, तो कहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सफलता मिली. ऐसे में कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी, तो केरल में मिली जीत को उसने कैसे स्वीकार किया. यादव ने कहा कि कांग्रेस का रवैया ऐसा है कि उसकी जीत हो, तो चुनाव सही और दूसरे दलों की जीत हो तो बेईमानी.
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने बार-बार आशीर्वाद दिया है और उन्होंने सेवक के रूप में देश की सेवा की है. लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता. कांग्रेस को लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए. केन्द्रीय मंत्री यादव ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटने का इतिहास कांग्रेस का रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के आदेश को सिर माथे पर रखती है और जनादेश को लेकर कोई घमंड नहीं करती.