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शिवपुरी में सिंगर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, साधु तिवारी के साथ गाए भजन, दिखा अनोखा अंदाज

शिवपुरी में सिंधिया का अनोखा अंदाज ( Etv Bharat )

शिवपुरी : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में अनोखा अंदाज देखने मिला. यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया गायक साधु तिवारी के साथ जुगलबंदी करते नजर आए. इस दौरान सिंधिया ने सुनो गौर से दुनिया वालों गीत पर माइक लेकर युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया. ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तीन दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वे विकास कार्यों की सौगातों के साथ युवाओं से सीधा संवाद बना रहे हैं.

शिवपुरी में सिंगर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया (Etv Bharat) युवाओं के साथ झूमे सिंधिया