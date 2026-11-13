शिवपुरी में सिंगर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, साधु तिवारी के साथ गाए भजन, दिखा अनोखा अंदाज
सिंधिया ने साधु तिवारी के साथ भजनों पर मिलाए सुर, युवाओं के साथ किया संवाद और जमकर झूमे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:16 AM IST
शिवपुरी : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में अनोखा अंदाज देखने मिला. यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया गायक साधु तिवारी के साथ जुगलबंदी करते नजर आए. इस दौरान सिंधिया ने सुनो गौर से दुनिया वालों गीत पर माइक लेकर युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया. ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तीन दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वे विकास कार्यों की सौगातों के साथ युवाओं से सीधा संवाद बना रहे हैं.
युवाओं के साथ झूमे सिंधिया
गुरुवार रात शिवपुरी में आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम में सिंधिया ने युवाओं का जमकर उत्साह बढ़ाया. माहौल उस समय बेहद रोमांचक हो गया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युवाओं के साथ खुद झूम उठे. देशभक्ति और प्रसिद्ध भक्ति गीतों की धुनों पर वे युवाओं के साथ जमकर थिरके. युवाओं के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया के डांस और संवाद के ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं.
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साधु तिवारी के साथ मिलाए सुर
इस कार्यक्रम का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया साधु तिवारी के साथ भजनों पर सुर मिलाते नजर आ रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस तरह के 'युवा संवाद' कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी के साथ जेन-जी से सीधा कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं. आधुनिक दौर की नब्ज को पहचानते हुए सिंधिया युवाओं की भाषा और उन्हीं के अंदाज में संवाद करने पर जोर दे रहे हैं.
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युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे
शिवपुरी का यह युवा संवाद कार्यक्रम अब न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा. वहीं युवा संवाद के दौरान सिंधिया ने युवाओं से कहा कि वे देश की शक्ति हैं. ऐसे में युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया की तस्वीर बदल सकती है. अपने दौरे पर सिंधिया ने संसदीय क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगातें भी दीं.