ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे भोंपू और हॉर्न, केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में खाने को लेकर लूटमार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार रात को शिवपुरी पहुंचे थे. जहां उन्होंने शिविर में योगदान देने वाले सभी लोगों का सम्मान किया. मंच से शिवपुरी के समाजसेवकों की जमकर प्रशंसा की गई और इस आयोजन को 'करिश्मा' बताया गया, लेकिन कार्यक्रम के अंत में रात्रि भोज में मौजूद लोगों ने खाने को लेकर जमकर लूटपाट मचा दी.

वहीं सिंधिया ने खुद को स्वास्थ्य कर्मियों का हॉर्न और भोपू बनने की बात कही. खास बात यह है कि सिंधिया के कार्यक्रम में एक तरफ जहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ खाने को लेकर लूट मचती हुई भी नजर आई.

शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार शाम को अचानक अपने लोकसभा क्षेत्र शिवपुरी पहुंचे. यहां वे रात को आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर की सफलता के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शिविर में योगदान देने वाले डॉक्टर्स-नर्स का सम्मान किया. मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को योद्धा कहा औ उनकी जमकर प्रशंसा की.

रात्रि भोज में वुफे डिनर पर लगाई गई टेबल और प्लेटों को लोगों ने न केवल तितर बितर कर दिया, बल्कि खाने को लेकर छीना-झपटी करते हुए नजर आए. खाने को लेकर हुए इस लूटपाट और तमाशे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है.

पिता माधवराव सिंधिया की तस्वीर पर फूल चढ़ाते ज्योतिरादित्य (ETV Bharat)

'सिंधिया बोले मैं आपका हॉर्न और भोंपू बनूंगा'

इससे पहले मेगा स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं कई मेडिकल कॉलेज गया हूं, यहां का ओटी तो दिल्ली-मुंबई के ओटी से अच्छा है. सिंधिया ने कहा आप लोगों ने कैंप में जो सेवा की, उसे देखकर मैं धन्य हो गया हूं और प्रणाम करता हूं. सिंधिया ने कहा कि जिंदगी है तो सेवा के लिए है. आप लोगों ने सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को दिखा दिया की सेवा कैसे की जाती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा मैं जहां जाऊंगा, आपका भोंपू बजाऊंगा, मैं आपका झंडेदार और गाड़ी का हॉर्न भी बनूंगा. ये शाम मेरे योद्धाओं के नाम है.

स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री

शिवपुरी जिला मुख्यालय पर एक निजी होटल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के सफलता पूर्वक आयोजन के बाद केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय लोगों सहयोगियों और जनता का अभिवादन करने शिवपुरी पहुंचे थे. जहां उन्होंने धन्यवाद सभा का आयोजन किया था. इस दौरान वहां उपस्थित हजारों लोगों को रात्रि भोज के लिए भी आमंत्रित किया गया था. वहीं कार्यक्रम के दौरान UGC कानून का विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोग केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देने भी पहुंचे थे.

सिंधिया ने कुछ समय के लिए रुक कर ज्ञापन तो स्वीकार किया, लेकिन बिना विस्तार से चर्चा किए आगे बढ़ गए. इससे नाराज लोगों ने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई और इसे उन्होंने सवर्ण समाज का अपमान बताया.