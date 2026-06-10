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रोहतक पहुंचे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले-"6G में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत, 2030 तक 100 करोड़ होंगे 5G उपभोक्ता"

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहतक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि,"भारत 6जी में विश्व नेतृत्व करेगा."

Jyotiraditya Scindia Rohtak visit
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहतक पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 10, 2026 at 11:48 AM IST

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रोहतक: रोहतक में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर या मजबूत होना वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों और मंदी जैसे हालात के बावजूद भारत लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है."

PM के 12 साल की उपलब्धियों का किया जिक्र: सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि, "पिछले 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है. इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है. केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचा है और इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है."

Jyotiraditya Scindia Rohtak visit
रोहतक पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

मुफ्त राशन योजना को बताया बड़ी राहत: केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, “आज देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. यह व्यवस्था कोरोना काल में शुरू हुई थी और अब भी जारी है. इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिली है तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत आधार मिला है."

रोहतक पहुंचे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

भारत तेजी से बढ़ रहा बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर: आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि, “दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं, लेकिन भारत ने अपनी जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रखा है और विकास की नई संभावनाएं पैदा की हैं. मजबूत आर्थिक नीतियों और स्थिर नेतृत्व के कारण भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है."

6जी तकनीक में भारत करेगा विश्व का नेतृत्व: दूरसंचार क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "भारत 4जी में दुनिया का अनुयायी रहा, 5जी में दुनिया के साथ कदम मिलाकर चला और 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा. भारत अब केवल तकनीक अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है."

2030 तक एक अरब होंगे 5जी उपभोक्ता: सिंधिया ने बताया कि, "देश में वर्तमान में करीब 40 करोड़ लोग 5जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं. साल 2030 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 100 करोड़ यानी एक अरब उपभोक्ताओं तक पहुंचने की संभावना है. रिकॉर्ड 22 महीनों में देशभर में 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया है और वर्तमान में साढ़े चार लाख से अधिक टावर कार्यरत हैं."

गांवों तक पहुंच रही संचार क्रांति: केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि, "संचार क्रांति अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के गांव-गांव तक पहुंच रही है. देश में 126 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और लगभग 70 करोड़ उपभोक्ता 4जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है."

विकसित भारत 2047 के संकल्प पर जोर: अपने संबोधन में सिंधिया ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव को संभव बनाने का काम किया है. विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 140 करोड़ देशवासियों की सहभागिता जरूरी है. सरकार बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है."

रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का किया निरीक्षण: रोहतक दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के सबसे लंबे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का भी निरीक्षण किया. करीब 315 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है. इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी साझा की.

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