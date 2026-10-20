अपनी विंटेज कार से दशहरे की पूजा करने देवघर पहुचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजशाही शास्त्रों का किया पूजन
सिंधिया परिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महानआर्यमन ने रियासतकालीन शास्त्रों का पूजन किया. पूजा अर्चना के साथ महाआरती की गई. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:50 PM IST
ग्वालियर: देश भर में आज मंगलवार को दशहरा बड़े धूमधाम और हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. लेकिन रजवाड़ों में आज भी इस पर्व का शाही अंदाज नज़र आता है. ग्वालियर में भी सिंधिया राजवंश ने अपनी परंपराओं के साथ दशहरे की शुरुआत की जिसकी शुरुआत करीब ढाई सौ वर्ष पूर्व ग्वालियर में हुई थी.
बेटे के साथ शाही लिबाज में दशहरे की पूजा करने पहुचे सिंधिया
हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व सिंधिया राजवंश ने शाही अंदाज में मनाया. परंपरा के तहत सिंधिया परिवार के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया शाही लिबास में राजघराने की विंटेज रोल्स रॉयस कार में सवार हो कर जयविलास पैलेस से ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर पहुंचे. इस दौरान अपने राजसी वस्त्रों में उनके साथ उनके बेटे युवराज महानआर्यमन सिंधिया भी थे.
सिंधिया ने लगाया दरबार, सरदारों ने किया स्वागत
देवघर में पहुचते हीं राजपुरोहितों ने सिंधिया परिवार की दशहरे पर विशेष पूजा अर्चना कराई, जिसमे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महानआर्यमन ने रियासतकालीन शास्त्रों का पूजन किया. करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना के साथ महाआरती की गई. इसके बाद राजवंश की परंपरा के अनुसार राज दरबार भी लगाया गया. जिसमे सिंधिया रियासत के सरदारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे युवराज महानआर्यमन सिंधिया का स्वागत किया.
शाम को कुलदेवी के मंदिर में होगा शमी पूजन
बता दें, शाम करीब 5.30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कुलदेवी मण्डरे की माता के मंदिर में सामी मंडप में पहुचेंगे. जहां वे शमी पूजा करेंगे. ये शाही परंपरा रही है जिसका निर्वहन आज भी राजवंश के द्वारा किया जा रहा है. पूजन के बाद सिंधिया अपनी तलवार को शमी पूजन से लगाएंगे और वहां मौजूद लोग शमी की पत्तियां लूटेंगे. ये पत्तियां सोने के समान मानी जाती हैं इसलिए लोग शमी की पत्तियां लेने के बाद उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं. ये परंपरा शुरू से ही सिंधिया राजपरिवार के द्वारा निभाई जा रही है जिसमें दशहरे के दिन विशेष रूप से शमी पूजन किया जाता है.