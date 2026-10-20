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अपनी विंटेज कार से दशहरे की पूजा करने देवघर पहुचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजशाही शास्त्रों का किया पूजन

दशहरे की पूजा करने देवघर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ( ETV Bharat )

ग्वालियर: देश भर में आज मंगलवार को दशहरा बड़े धूमधाम और हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. लेकिन रजवाड़ों में आज भी इस पर्व का शाही अंदाज नज़र आता है. ग्वालियर में भी सिंधिया राजवंश ने अपनी परंपराओं के साथ दशहरे की शुरुआत की जिसकी शुरुआत करीब ढाई सौ वर्ष पूर्व ग्वालियर में हुई थी.

बेटे के साथ शाही लिबाज में दशहरे की पूजा करने पहुचे सिंधिया