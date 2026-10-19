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अशोकनगर में सिंधिया के अलग रंग, गरबा में खेला डांडिया, बैलगाड़ी की सवारी का उठाया मजा

अशोकनगर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज इस समय सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. एक-दो दिनों से सिंधिया के अलग-अलग अंदाज देखने मिल रहे हैं. कभी ग्रामीण चौपाल के दौरान बैलगाड़ी की सवारी तो कभी गरबा कार्यक्रम में डांडिया करते नजर आए. बता दें केंद्रीय मंत्री सिंधिया अशोकनगर के दौरे पर थे.

केंद्रीय मंत्री व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर दौरे पर रहे. इस दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहे हैं. जिसमें वे चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के सेमरखेड़ी गांव में ग्रामीण चौपाल के दौरान बैलगाड़ी पर लोगों का अभिवादन करते नजर आए, तो वहीं अशोकनगर में गरबा कार्यक्रम में शामिल होकर डांडिया खेलते दिखाई दिए. युवा संवाद के दौरान "अपनी तो जैसे तैसे' सहित अन्य गानों पर जमकर थिरके. उनका यह अलग अंदाज लोगों को पसंद भी आया, तो कई लोगों ने इन पर विपरीत प्रतिक्रिया भी दी है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी के सेमरखेड़ी गांव में ग्राम चौपाल करने के लिए पहुंचे थे. जहां वह ग्रामीणों के बीच बैलगाड़ी चलाते दिखाई दिए. इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के महिला, पुरुष और बच्चों को केंद्र और राज्य की योजनाओं से अवगत कराया. सिंधिया कहा कि "केंद्र और प्रदेश की सरकार हमेशा आप लोगों को लेकर चिंतित रहती है. लगातार आप लोगों को अग्रसर करने के लिए प्रयासरत है. परिवार का मुखिया होने के कारण मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के हर कार्य को पूरा कर सकूं." वहीं ग्रामीणों ने भी केंद्रीय मंत्री का ग्राम चौपाल में भव्य स्वागत किया.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

गरबा में खेला डांडिया

चंदेरी से अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उन्होंने प्रतिभागियों के बीच पहुंचकर डांडिया खेला. उनका यह अंदाज युवा पीढ़ी को बहुत भाया. वहीं केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले माता रानी की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि यह मां की आराधना का सही समय है. हमें देवी मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना करना चाहिए.

बता दे की केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सहराई आमसभा संबोधन के दौरान गले में समस्या के चलते उनके कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया था. वहीं रविवार के सारे कार्यक्रम को निरस्त किया गया था. इसके बाद भी सिंधिया युवा संवाद कार्यक्रम में मौजूद होकर युवाओं के साथ फिल्मी गानों पर जमकर थिरकते नजर आए थे. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है.