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सिंधिया जी, जब तक आप ये चिठ्ठी पढ़ेंगे मैं दुनिया से चला जाउंगा, सेल्समैन ने शेयर किया ज्योतिरादित्य से दर्द

ग्वालियर में 4 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, कर्ज से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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23 लाख की ठगी से परेशान युवक ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लोन और ठगी के चक्कर में एक युवक की जान चली गई. 4 करोड़ रु का लोन पास कराने के नाम पर युवक से 23 लाख रु ठग लिए, जिससे आहत होकर जसपाल सिंह यादव नामक युवक ने आत्महत्या कर ली. गुढ़ा क्षेत्र निवासी जसपाल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था. युवक ने सुसाइड नोट में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की.

बिजनेसमैन बनना चाहता था जसपाल

मृतक के भाई क्षत्रपाल सिंह यादव ने बताया, "मेरा भाई जसपाल सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन वह खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था. इस दौरान आरोपियों ने जमीन पर 4 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 23 लाख रु ऐंठ लिए. आरोपियों ने लोन स्वीकृति का एक झूठा लेटर भी उसे दिखाया था, जिससे वह ठगों की बातों में आ गया था."

मृतक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की (ETV Bharat)

कर्ज लेकर ठगों को दी थी रकम, 35 लाख हो गया था कर्ज

जसपाल ने ठगों की बात में आकर 23 लाख रु की रकम अलग से कर्ज लेकर दी. इसके लिए उसने अपनी कार, बाइक, सोना गिरवी रख दिया और 20 प्रतिशत के भारी ब्याज दर पर कर्ज ले लिया. आरोपियों ने बीते साल फरवरी 2025 में उससे रु लिए, लेकिन बार-बार अलग-अलग बहाने बनाकर 4 करोड़ के लोन की बात टालते रहे. लोन ना मिलने से जुलाई तक कर्ज की रकम ब्याज के साथ 35 लाख रु हो गई, जो उसके लिए चुकाना मुश्किल हो गया था.

तीन आरोपियों को ठहराया मौत का जिम्मेदार

आखिर में उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला लिया और सुसाइड नोट लिखकर तीन आरोपी रवि जाटव, रवि कुमार और अशीष गुप्ता को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया. उसने अपने लेटर में तीनों का पता और ठगी का पूरा ब्यौरा दिया है. साथ ही यह भी बताया कि पहले भी आरोपी किन-किन लोगों को ठग चुके हैं.

ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम लेटर

इस सुसाइड लेटर में जसपाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया. उसने लिखा, " ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के राजा हैं, उन तक ये खत जरूर पहुंचाना, क्योंकि मैं उनकी प्रजा हूं और उनसे अपील करता हूं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं. लेकिन मेरा निवेदन है कि आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए. मैं मरना नहीं चाहता था लेकिन रवि की वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा."

सुसाइड नोट लिखने के बाद जसपाल ने खुदकुशी कर ली. उसके परिजन को घंटों बाद घटना की जानकारी मिली. वहीं, पुलिस ने भी मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

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