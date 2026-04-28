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ग्वालियर में बन रहा 22वीं सदी का रेलवे स्टेशन, पत्थर पर नक्कासी के साथ कारीगर लिखेंगे अपना नाम

ग्वालियर रेलवे स्टेशन का सिंधिया ने किया निरीक्षण ( ETV Bharat )

निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, "ग्वालियर रेलवे स्टेशन में संचालन के साथ निर्माण किया जा रहा है. ये बड़ी बात है, क्योंकि यह ऐसी निर्माण स्थली नहीं है, जहां दिन रात काम किया जा सके, क्योंकि यहां ट्रेनों के यात्रियों का आवागमन है. उस वातावरण के बीच में रेल विभाग इस बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है. इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि, ना ट्रेनों के आवागमन में बाधा आए, ना ही यात्रियों को असुविधा हो और काम भी चलता रहे, ये आसान नहीं है.

ग्वालियर रेलवे स्टेशन के निर्माण की गति पर उठा रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेशन की कार्यप्रगति का जायजा लिया. उन्होंने ना सिर्फ रेलवे स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर बल्की फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे निर्माण की भी स्थिति देखी. वहीं एक प्रेजेंटेशन भी रेल अधिकारियों के बीच हुआ. जिसमें पूरे निर्माण को लेकर ब्रीफिंग दी गई.

ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे. यहां उन्होंने महत्वपूर्ण दो बड़े प्रोजेक्ट वेस्टर्न बायपास और ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की स्थिति देखने पहुंचे सिंधिया ने समर्थकों और अधिकारियों के साथ पूरे वर्क प्रोग्रेस का जायजा लिया.

21 नहीं 22वीं सदी का अहसास दिलाएगा स्ट्रक्चर

उन्होंने कहा कि "थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जब ये स्टेशन तैयार होगा, तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन 21वीं सदी नहीं बल्कि 22वीं के स्टेशन का अहसास दिलाएगा. ग्वालियर के संस्कार, संस्कृति और विरासत का सम्मान रखते हुए एक नए वैभव के रूप में स्तंभ साबित होगा."

कारीगरों के लिए किया बड़ा अनाउंसमेंट

इसके साथ ही उन्होंने बताया की, रेल प्रबंधन को उन्होंने सुझाव दिया है कि, "अगर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में पत्थर की कारीगरी का काम होगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट अनुमति देगा तो कारीगर उस पत्थर पर जिस पर वह काम कर रहा है, एक जगह अपना नाम लिखे. जिससे आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि ये झरोखा उस कारीगर ने बनाया था. उनका नाम सदैव के लिए चिरस्थायी हो जाएगा."

अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

वेस्टर्न बाईपास का भी किया दौरा

ग्वालियर रेलवे स्टेशन के अलावा मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वेस्टर्न बाईपास के निर्माण का भी निरीक्षण किया था. उन्होंने कहा कि, आज ग्वालियर वेस्टर्न बाइपास का भी निरीक्षण किया है. ये ग्वालियर की लाइफलाइन बनेगा. इसकी शुरुआत ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे से 6 किलोमीटर ईस्टर्न बाईपास को लेकर होगी.

लगभग 29 किलोमीटर का यह पश्चिमी बाईपास 1374 करोड़ की लागत से बनकर जनवरी 2028 तक तैयार हो जाएगा है. जहां आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 5000 हजार करोड़ की लागत से सिक्स लेन बन रहा है. वेस्टर्न बाईपास 4 लेन हाईवे होगा, ये ग्वालियर की आर्टरी बनेगी, जहां पूर्वी तरह एक्सप्रेसवे झांसी से जुड़ेगा. वहीं पश्चिमी तरफ शिवपुरी से जुड़ेगा.

ग्वालियर पूर्व के साथ पश्चिम क्षेत्र में भी होगा विकसित

ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि "ये ग्वालियर के विकास का एक अहम कदम है. अब तक जहां ग्वालियर का विकास सेंटर से पूर्वी ओर हो रहा था, अब हम पश्चिमी क्षेत्र को भी डेवलप करेंगे. इसी सोच के साथ ग्वालियर में साडा का गठन स्व माधव राव सिंधिया ने किया था. उन्ही के नाम पर वह जगह आज 30 हजार हेक्टयर में माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, क्योंकि वे चाहते थे कि, ग्वालियर औद्योगिक शहरी मेट्रोपिटन क्षेत्र के रूप ने दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बने. जो बीज उन्होंने बोया, वह अब वटवृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है."