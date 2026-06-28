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सिंधिया ने गुना के विकास के लिए खोली तिजौरी, 42 करोड़ से कूनो नदी का होगा जीर्णोद्धार

तीन दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए दिया 42 करोड़ की सौगात, किसानों का चेहरा खिला.

Jyotiraditya Scindia guna visit
कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना का लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 11:24 AM IST

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गुना: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे. जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह जनसुनवाई में जनता की समस्याओं को सुना. इसके बाद कूनो नदी के उदगम स्थल ग्राम कंजा पहुंचे. यहां उन्होंने उदगम स्थल पर कुनो नदी की पूजा अर्चना की. कूनो नदी के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए 42 करोड़ रुपये की लागत वाली कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना का लोकार्पण किया.

42 करोड़ से बदलेगी गुना की किस्मत

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "कूनो नदी के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए 42 करोड़ की योजना का लोकार्पण हमने किया है. कूनो नदी के उद्गम स्थल पर 2 हजार 300 पौधों का रोपण किया. इससे किसानों की सिंचाई 1800 हेक्टेयर से आगे बढ़ेगी. हम लोग 5 दशमलव 12 एमसीएम पानी का संरक्षण कर पाएंगे."

तीन दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना

केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है. इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करना है. 44,000 हजार करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी एक लिंक नहर बनाई जाएगी. जिसके जरिए केन नदी के पानी को बेतवा नदी में ले जाया जाएगा.

Jyotiraditya Scindia guna visit
कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना का लोकार्पण (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "पृथ्वी और प्रकृति है, तभी मानव का अस्तित्व संभव है. इस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है. इस विचारधारा के आधार पर संपूर्ण क्रियान्वयन हम गुना में स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं. 180 किलोमीटर लंबी कूनो नदी चंबल नदी में मिलती है, जिसका 35 प्रतिशत भाग गुना जिले में आता है. नदी के उद्गम स्थल पर जो कार्य किया जा रहा है, उसका असर पूरी नदी के प्रवाह और पर्यावरण पर पड़ेगा."

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