डायबिटीज है तो मिठाई भूल जाओ, MLA से बोले सिंधिया-शरीर के लिए जहर है शक्कर

सिंधिया ने विधायक को मीठा खाने से रोका चंदेरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक डग्गी राजा के घर आए हुए थे. इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मलकीत सिंह संधू के घर पर गए. वहां चंदेरी के विधायक जग्गाथ सिंह रघुवंशी भी थे. इसी दौरान उन्होंने विधायक को मीठा न खाने की सलाह दी. बातचीत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब जगन्नाथ सिंह से पूछा कि क्या उन्हें डायबिटीज है, तो विधायक ने सहजता से 'हां' कह दिया.

अशोकनगर: देश में डायबिटीज के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. शुगर और खानपान को लेकर अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है. लेकिन अशोकनगर के चंदेरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह को मीठा खाने से रोकते हुए दिखाई दिए. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. यह बातचीत भले ही सामान्य माहौल में हुई हो, लेकिन इसमें छिपा संदेश बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला है.

इसके बाद जब मिठाई खाने की बात आई तो सिंधिया ने तुरंत मना करते हुए कहा कि इसे छोड़ देना चाहिए. जवाब में जगन्नाथ सिंह ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, टहल लेंगे. इसी पर सिंधिया थोड़े सीरियस हो गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, ''आपको शुगर है तो शक्कर बिल्कुल जहर है, जो धीरे-धीरे इंसान को मारती है और शरीर के एक एक अंग को चिन्हित करके मारती है.''

शरीर को धीरे-धीरे मारती है शुगर

सिंधिया और विधायक की बातचीत सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने. मंत्री सिंधिया की यह सलाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर लोग डायबिटीज को हल्के में लेते हैं और थोड़ा-बहुत चल जाएगा सोचकर मीठा खा लेते हैं. लेकिन सच यह है कि शुगर धीरे-धीरे शरीर को प्रभावित करती है. चाहे वह आंखें हों, किडनी, दिल या नसें. उस समय समझ नहीं आता लेकिन धीरे-धीरे समझ आता है शुगर कितनी नुकसानदायक है. सिंधिया का यह स्पष्ट संदेश लोगों को चेताने करने वाला है कि डायबिटीज में परहेज कोई विकल्प नहीं है, शक्कर को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए.

गुना संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहते हैं. वे न सिर्फ लोगों से मिलते-जुलते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं. वह आम जन की समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं.