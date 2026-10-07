सिंधिया फैमिली के संपत्ति बंटवारे में नया पेंच, प्रतिमा देवी का आरोप बना रोड़ा, कोर्ट ने सुरक्षित रखा ऑर्डर
ग्वालियर सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति बंटवारा विवाद में फिर फंसा पेंच, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने लगाए आरोप, कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 8:56 PM IST
ग्वालियर: सिंधिया राज परिवार की संपत्ति बंटवारे विवाद में फिर एक पेंच आ गया है. बुधवार को जिला न्यायालय में हुई मामले पर सुनवाई में बंटवारे के मसौदे पर लगाये गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा देवी द्वारा आपत्ति आवेदन पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है.
बंटवारा आपत्ति आवेदन पर सुनवाई
सिंधिया राज परिवार के संपत्ति बंटवारे समझौते मामले में बुधवार को हुई सुनवाई ने एक बार फिर राजपरिवार से जुड़े सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी पर मतभेद साफ़ कर दिया. अनुमानित 40 हजार करोड़ रुपए की सम्पति का बंटवारा आपसी समझौते से होना है, लेकिन इसके लिए तैयार मसौदे पर स्व जीवाजी राव सिंधिया की नातिन और पद्मा राजे की बेटी प्रतिमा देवी राणा ने कोर्ट में आपत्ति आवेदन लगाया था. जिसे स्वीकार करते हुए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया था. कोर्ट द्वारा निर्धारित बुधवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. जिसमें प्रतिमा देवी के आपत्ति आवेदन पर बहस हुई.
प्रतिमा देवी राणा ने लगाया आरोप, मौसियों ने दिया जवाब
इस बहस के दौरान प्रतिमा देवी के वकील ने कोर्ट को बताया कि, "प्रतिमा देवी का कहना है की, संपत्ति बंटवारा समझौते पर उनके दस्तखत धोखाधड़ी से लिए गए थे. इसके जवाब में जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जवाब पेश किया गया. जिसमें कहा गया की, मामले में साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है. प्रस्ताव के दस्तावेजों में हस्ताक्षर पूरी सहमति के साथ ही हुए थे.
वहीं प्रतिमा देवी की तीनों मौसियों और ज्योयिरादित्य सिंधिया की बुआ ऊषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया की और से जवाब में बताया गया की, हस्ताक्षर सहमती से हुए थे. हस्ताक्षर के बाद सभी रुके थे. रॉयल फैमिली डिनर और उसके बाद फोटोग्राफ भी हुए थे."
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अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी
सुनवाई को लेकर केस से जुड़े एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने बताया कि, "बुधवार की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा लिया है. अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला देगा कि, संबंधित पेश साक्ष्यों के आधार पर आगे सुनवाई की जाएगी या अंतरिम आवेदनों के आधार पर केस आगे बढ़ेगा." फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी है.