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सिंधिया फैमिली के संपत्ति बंटवारे में नया पेंच, प्रतिमा देवी का आरोप बना रोड़ा, कोर्ट ने सुरक्षित रखा ऑर्डर

सिंधिया फैमिली के संपत्ति बंटवारे में नया पेंच ( Getty Image )

ग्वालियर: सिंधिया राज परिवार की संपत्ति बंटवारे विवाद में फिर एक पेंच आ गया है. बुधवार को जिला न्यायालय में हुई मामले पर सुनवाई में बंटवारे के मसौदे पर लगाये गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ की बेटी प्रतिमा देवी द्वारा आपत्ति आवेदन पर बहस हुई. जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है.