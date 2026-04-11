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अखिलेश यादव की बात में दम, मुख्यमंत्री भजनलाल दौरों में व्यस्त, काम कब करेंगे? : गहलोत

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 12:27 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 1:38 PM IST

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जयपुर : 'पर्ची सरकार में किसी का भला नहीं होता' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है. गहलोत ने कहा कि अखिलेश यादव की बाद में दम है. यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है. जो गंभीरता दिखानी चाहिए, वो गंभीरता मुख्यमंत्री नहीं दिखा रहे हैं. वो केवल दौरे करने में व्यस्त हैं. उनके दौरे चल रहे हैं तो वह काम कब करेंगे?

पूर्व सीएम गहलोत ने शनिवार को ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सरकार का आकलन करना चाहिए, लेकिन वो मीडिया में छाए रहते हैं. दिल्ली की तरह यहां की मीडिया भी घबराई हुई है. उन्हें डर है कि कहीं विज्ञापन बंद नहीं हो जाए. मीडिया में मुख्यमंत्री का गुणगान होता रहता है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है. अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो तकलीफ पाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

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प्रधानमंत्री ने अपना वादा नहीं निभाया : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि वह कांग्रेस सरकार की एक भी योजना को बंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा था कि वो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान में एक भी योजना बंद नहीं होगी. प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे पर अटल नहीं हैं.

गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार के समय चल रहे कई प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया. कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं. इंतजार शास्त्र भी इसीलिए शुरू किया है कि हमारे पास पक्का प्रूफ है कि यही सरकार का आईना है. आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है. राजस्थान की जनता दुखी है. राज्य सरकार को संकल्पना लेना चाहिए कि वो सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दें तब जाकर ज्योतिबा फुले को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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गरीब को गणेश मानकर काम करें : गहलोत ने कहा कि आज समय गरीब को गणेश मानकर राजनीति करने का है. हर सरकार को सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है. गहलोत ने कहा कि हमें महात्मा ज्योति फुले से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए.

समाज सुधार के लिए कई बड़े काम किए : महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि समाज सुधार के लिए कई बड़े काम किए थे. पूरे देश ने उनका लोहा माना है. 199 साल पहले उन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिसे आज लोग स्वीकार कर रहे हैं. सावित्रीबाई फुले पर कई अत्याचार हुए, लेकिन वो घबराई नहीं. डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे.

Last Updated : April 11, 2026 at 1:38 PM IST

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